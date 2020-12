Trad.Attack! avaldas uue albumi

Trad.Attack! avaldas uue ja teistmoodi albumi "MYMiatures – Songs That Never Grew Up".

Albumil kõlavad 21 pala on ideed, mis jäid bändil n-ö sahtlisse, kui nad kirjutasid oma viimast stuudioalbumit "Make Your Move".

"Kunagi varem ei ole ilmselt ükski bänd, vähemalt mitte siinmail, julenud albumina välja anda n-ö musta materjali ehk demosid, ideid, proovisalvestisi, millest igaüks võinuks kujuneda hittlooks, aga seda siiski ei juhtunud," kirjeldas albumi sisu bändi kitarrist Jalmar Vabarna.

"Otsustasime pisut loomeprotsessi uksi muusikasõpradele avada ja näidata, et muusikalise kunsti harrastamine on põnev teekond, kuid tihti ei jõua see mitte kuhugi," lisas ta.

"Mõte anda välja uut muusikat sündis ajendatuna hetkeolukorrast maailmas. Kuna sügise algus näitas märke, et suuremat tuuritamist ei tule, siis panime pead kokku ja mõtlesime, et mis edasi saab," rääkis bändi eestvedaja Sandra Vabarna.

"Aga läksime hoopis tagasi. Kuna meil oli tõesti "Make Your Move" albumit luues kaustade viisi ideid ja visandeid, siis võtsime kätte ja kuulasime need läbi. Umbes 80 demo hulgas oli nii trennis salvestatud ininaid kui kaproovis tehtud korralikke salvestusi," lisas ta.

"Ühte head albumit tuleb ikka toetada erinevate lähenemistega ja mul on tunne, et võib täitsa juhtuda, et lisaks "MYMiatures" albumile kuulete te juba varsti veel midagi põnevat," sõnas bändi trummar Tõnu Tubli.