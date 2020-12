Vahur Kersna: televisioon ei ole kunagi Mina, televisioon on alati Meie

ETV jõulunädal saab alguse Vahur Kersna saadetega, kui kolmel õhtul jõuab ekraanile saatesari "Vahur Kersna. Jäljed tähetolmus". Saates "Hommik Anuga" selgitas ta, et see pole ainult saade temast ning ta otsustas selle saatesarja teha muu hulgas ühiskonnas valitseva harimatuse, hoolimatuse ja sallimatuse tõttu.

"Mõned aastad tagasi, kui Mati Talvik lahkus, siis ma vaatasin, et ta viis endaga kaasa ühe epohhi ja nüüd olen mina ETV kõige pikema aastate sabaga meessaatejuht-ajakirjanik, ja kui mina ühel päeval lähen, siis ma võtan kaasa oma ajajärgu."

Vahur Kersna täpsustas, et see saatetriloogia ei ole tegelikult temast ja tegelikult tahab ta dokumenteerida neid inimesi, kes sel ajal, kui tema on televisiooni teinud, on teinud seda koos temaga need 35 aastat.

"Nad on olnud, kire, südame, hingega selle töö juures ja ei saa olla, et see ühel päeval kaob lihtsalt õhku. Sellest võiks jääda jälg. Mõtestatud, käsitletud jälg." See saade on ajast, inimestest ja maailmast, lisas ta. "Väga tähtis on, et televisioonis ei ole sa kunagi üksi. Televisioon ei ole kunagi Mina, televisioon on alati Meie."

Liina ja Vahur Kersna saates "Hommik Anuga" 20. detsembril Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Ta lisas, et sama põhimõte kehtib ka elus -- abielus ei ole ka keegi kunagi üksi. "Need oleme meie. Selles ongi asja mõte." Vahur Kersna tunnistas, et abikaasa Liina on tema elu mitu korda päästnud -- nii ülekantud kui ka otseses mõttes.

Liina Kersna märkis, et üks asi, mida inimesed tõenäoliselt oma viimasel tunnil kõige enam kahetsevad, on see, kui nad ei ole järginud oma elu armastust. See on üks asi, mida tema kindlasti kahetsema ei pea.

"Ma olen järginud oma elu armastust. See ei ole olnud lihtne teekond. Ühegi inimese tee ega elu ei ole lihtne. On olnud kõrgeid mägesid, sügavaid orge, aga ma olen järginud oma elu armastust ja minu süda on rahul," lisas ta.

Liina ja Vahur Kersna saates "Hommik Anuga" 20. detsembril Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

Liina Kersna ütles, et kui telemaja inimesed näevad Vahurit vaimuka ja säravana, siis 5 minutit enne kodust lahkumist on ta teistsuguses olukorras.

"Mul on hea meel näha kõrvalt, et ta julgeb kodus olla nõrk, kurb. Kui vaja, siis nutame koos, kui vaja, siis tõmbame teki üle pea ja ei kontakteeru kellegagi. Aga kui ta telemajja tuleb, siis on ta särav Vahur Kersna, kellega inimesed telemajas on 35 aastat harjunud nägema."

Vahur Kersna lisas, et on kuritegu valada oma kurbust ja ängi televaataja kaela. Ta märkis, et üks põhjus, miks ta otsustas selle kolmeosalise saate teha, on see, et ühiskonnas on praegu negatiivsust, harimatust, hoolimatust, sallimatust avalikus ruumis hästi palju.

Liina ja Vahur Kersna saates "Hommik Anuga" 20. detsembril Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

"Sellele tuleb vastu astuda. Tuleb tuua esile ja ekraanile targad inimesed. Head inimesed. Inimesed, kes hoolivad, mõistavad, kes on kultuursed, tsiviliseeritud," kirjeldas ta.

"Meil on käimas sõda. See on lahing ja ühtegi lahingut ei ole võidetud lahinguväljalt põgenedes. Sa võid taganeda mõneks ajaks, aga ühel päeval pead sa välja tulema."

Ta selgitas, et asi pole niivõrd selles, kelle vastu tuleb võidelda, vaid mille vastu.

"Võidelda tuleb just nende nähtuste ja suhtumiste vastu, mis on saanud praegusel hetkel liiga palju elujõudu -- rumalus, harimatus, sallimatus, ebaviisakus," sõnas ta.