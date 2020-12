Andrus Kivirähk: teatud inimestega ei ole mõtet diskuteerida, nende üle võib ainult nalja teha

Saates" Hommik Anuga" oli kirjanik ja kolumnist Andrus Kivirähk, kes vaatas tagasi lõppevale aastale, mis möödus koroonaviiruse tähe all. Ta märkis, et haigustel ei tohi lasta end väga rivist välja lüüa, sest elu läheb edasi ka nende kiuste. Ta tunnistas ka, et on oma kolumnis loobunud diskuteerimisest ja otsustanud humoreskide kasuks, sest teatud inimestega ei ole mõtet diskuteerida – nende üle võib ainult nalja teha.

Rääkides elust koroona-aastal, märkis Kivirähk, et ta on nii palju kui võimalik üritanud elada nagu ta ikka on elanud.

"Kevadel oli see raske, sest siis oli tõesti kogu ühiskond kinni. Praegu on see suhteliselt võimalik. Need eluvaldkonnad, mis mind huvitavad – teatrid, kinod – töötavad, ehkki 50 protsenti täituvusega," kirjeldas ta. "Ka kohvikud on avatud, et võib koeraga jalutades sisse astuda ja ühe kohvi juua ning saiakesi süüa."

Haigustel ei tohi lasta end väga rivist välja lüüa, leiab Kivirähk. "Muidugi, kui inimene jääb haigeks, siis on see kõik väga traagiline ja loodetavasti nad kõik paranevad, paljudel inimestel on töökohad läinud ja firmad pankrotis, see on üsna jube," sõnas ta.

"Aga tegelikult läheb elu edasi. Igasuguseid taude on inimkonna ajaloos olnud, aga inimkonna ajalugu ei ole taudide ajalugu. Mäletame ajalugu ikkagi tähtsamate sündmuste järgi. Kõike tehakse ikkagi haiguste kiuste. Haigused käivad siin ja seal, aga need lähevad lõpuks üle ja elu läheb edasi."

Kivirähk tähendab iganädalaselt Eesti Päevalehes üles mõtteid Eesti elu kohta ja peab sedaviisi omamoodi Eesti elu päevikut. Ta märkis, et selle pidamine on olnud raske, sest teatud teemad pressivad peale – ühelt poolt koroona ja teiselt poolt see, mis valitsuses seoses ühe valitsuserakonnaga toimub.

Andrus Kivirähk saates "Hommik Anuga" 20. detsembril Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

"Ma olen see aasta rohkem kirjutanud följetone. Varem rohkem arutlevaid kolumneid, kus sa üritad diskuteerida või midagi arukat öelda." Ta selgitas, et selle on tinginud praegune pilt poliitikas ja seoses koroonaga – pole väga mõtet arutleda, pigem tasub teha mõnusat nalja ja kirjutada oma kolumneid humoreski vormis.

"Olen läinud oma Päevalehe-jutukestes ilukirjanduslikumaks, sest teatud inimestega ei ole mõtet diskuteerida. Nende üle võib ainult nalja teha," tunnistas Kivirähk ja lisas, et probleem on ka selles, et teatud teemad – nagu abielureferendum – püsivad päevalehtede esikülgedel ega kao kuhugi. "Ses mõttes ta on tüütu, tahaks uusi teemasid."

Kuigi Eesti elu on nagu ta on, ei tahaks Kivirähk elada kuskil mujal peale Eesti. "Ma olen ikkagi seda usku, et nii nagu taimed ja loomad, kui nad on kuskil sündinud või kasvanud, siis ei ole mõeldav, et metskits, kes on sündinud Eestis, hakkab elama Prantsusmaal. Sa pead olema keskkonnas, kus sa oled sündinud."

Ta tunnistas, et siiski on tore käia vaatamas, mis mujal maailmas toimub. "See on selle aasta üks miinus, et toredad reisid, mis olid planeeritud, neid tänavu ei toimunud. Aga küll jõuab sõita. Tore on ära käia, aga veel toredam on alati tagasi koju tulla," lisas Kivirähk.