Jalmar Vabarna: Trad.Attack! võidab ükskord Grammy

Saates "Hommik Anuga" on pühapäeval külas ansambel Trad.Attack!, kes rääkisid Grammyde eelvalikusse jõudmisest , aga ka sellest, et nad nominatsioonist lõpuks ilma jäid. Sandra Vabarna märkis, et juba eelvalikusse saamine oli suur võit, Jalmar Vabarna on praeguseks aga kindel, et ükskord nad päriselt ka Grammy võidavad.

"Me ei jäänud ilma, vaid meile ei antud võimalustki," märkis Tõnu Tubli. "Eks seal on väga palju kihte, millest see sõltub. Loomulikult on kõige olulisem see, et see muusika peab kõnetama. Aga see ka, kes seda kuulnud on."

Sandra Vabarna märkis, et selle taga on väga palju promotööd nagu ka Oscarite puhul. "See ei ole nii, et žürii kuulab need tuhanded plaadid läbi ja valib oma lemmikud, vaid tegelikult on seal need, kes on käinud teatud festivalidel, saanud tähelepanu saanud, olnud teatud turgudel, kellel on teatud plaadifirmad jne. Seal on väga palju detaile."

Ta lisas, et juba eelvalikusse saamine oli nende jaoks suur võit. "Järgmise plaadiga me teame veel paremini, kuidas ja millal tööd alustada ning kui palju raha Eesti riigilt küsida, et sinna investeerida."

Jalmar Vabarna tõdes, et tegelikult nad ju ei tea, kellega nad eelvalikus võistlevad. "Meie plaat oli kindlasti väga hea, võib-olla kõige parem, aga seal ei tea kunagi, kuidas need rattad päriselt käivad. See oli meie esimene samm ja ma usun, kui me 2017. aastal saates "Hommik Anuga" ütlesime, et me kunagi tahame Grammy võita, siis me täna ütleme, et me kunagi võidame Grammy."

Trad.Attack!, hakkas hiljuti tegema koostööd USA-st pärit mentori Rob McDermottiga, kes on töötanud ka omal ajal Linkin Parki manager'ina.

McDermott oli Sandra Vabarna sõnul öelnud, et kui nad tahavad jõuda USA publikuni, siis tuleb arvestada sellega, et 60 protsenti inimestest seal on rumalad. ja nendeni tuleb jõuda teisi vahendeid pidi, et nad omakorda jõuaksid muusikani, mida Trad.Attack! päriselt teeb.

Jalmar Vabarna lisas, et McDermott ise kinnitas neile, et sellise muusikaga nagu nemad teevad, on võimalik jõuda miljonite inimesteni.

"Ükskõik mis muusikaga on võimalik jõuda ükskõik kuhu. Lihtsalt on vaja piisavalt järjepidevust ja tahet. Aga teiseks on vaja ka väga häid sõpru," sõnas Tubli ja lisas, et nende agent Juliana, kes on nendega peaaegu et algusajast peale kaasas olnud, on valmis minema läbi tule ja vee.

"Nende inimeste arvamused ja oskused mängivad selles tohutult kaasa," lisas Tubli.