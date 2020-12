Entel-Tenteli 50. sünnipäeva puhul ilmus uus topeltplaat

Entel-Tenteli 50. sünnipäevaks valminud plaadil kõlavad Gustav Ernesaksa, Arne Oidi, Ülo Vinteri ja teiste heliloojate laulud mitmehäälsena ja värskes seades. Plaadikarbis on kaks CD-d, neist ühel 25 lauluesitust ja teisel fonogrammid, et laule saaksid kõik ka ise kaasa laulda. Sel moel saavad plaati õppetegevuses kasutada nii huviringid, koolid kui ka lasteaiad.

Eesti Raadio Laste Laulustuudio lapsed panevad värskel plaadil elama aegumatud lemmikud, nagu "Kati karu", Jorupill jonn", "Sulle emake" ja muidugi nimilugu "Entel-Tentel". Laulustuudio kunstiline juht Kadri Hunt usub, et kunagised lemmiklood kõnetavad ka täna paljusid.

"Entel-Tenteli telesaade oli esimese omataolisena märgilise tähtsusega. Neid laule teadsid ja armastasid kõik, nii lapsed kui ka täiskasvanud. Lauludel olid meeldejäävad meloodiad ja toredad sõnad, enamuse autorid olid tol ajal tuntud heliloojad ja lasteluuletajad. Ka praeguse põlvkonna emade hulgas leidub palju neid, kes oma lapsi "Karumõmmi unelauluga" magama suigutavad."



Legendaarsed lastelaulud on saanud värsked keelpilliseaded Jaak Jürissonilt ning kuni neljahäälsed kooriseaded Jaak Jürissonilt ning Kadri Hundilt. Laulude salvestamisel osales rohkem kui sada last Eesti Raadio Laste Laulustuudiost, kelle prooviaeg möödus -- nagu paljudel teistelgi -- sel aastal kaugvormis. Kadri Hundi sõnul on uus plaat omal moel julgustus ka teistele kooridele, et hea tahtmise korral on võimalik muusikatööd teha ka tavapärasest teistsugustes tingimustes.

"Entel-Tenteli" plaadi jaoks on uued seaded sisse mänginud Mari Poll-Novakovic, Triin Ruubel, Theodor Sink, Johanna Vahermägi, Ahto Abner, Peedu Kass, Ain Varts ja Janika Lentsius. Plaadil kõlab muusika ka teiste esituses. Plaat on salvestatud Eesti Rahvusringhäälingu stuudios.