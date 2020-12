"Ringvaade" tegi sissevaate Draamateatri aastavahetuse sketšisaatesse

Vastrenoveeritud Anija mõisa on okupeerinud Draamateatri näitlejad, sest seal salvestatakse ETV aastalõpuprogrammi kuuluvat sketšisaadet. Näitleja Tiit Sukk kinnitas, et kuigi ta ei saa Draamateatri saatest eriti palju rääkida, kuid üht-teist ta saab siiski mainida. "Mõisahärrad tulid teisele mõisahärrale külla, sisuliselt on see kõik, mis ma praegu öelda saan."

"Sellist asja pole Draamateatri kollektiiviga varem tehtud, varem on sketšisaadetes olnud näitlejaid erinevatest teatritest," tõdes Sukk ja lisas, et seetõttu on antud projekt erakordne. "Selliseid asju võiks rohkem teha."

Samuti kinnitas Sukk, et kui oleks rohkem häid kirjutajaid, siis oleks ka head nalja palju lihtsam teha. "Ainest on tohutult palju, me oleme koos kolleeg Taavi Teplenkoviga arutanud, kuidas on kahju, et "Pehmed ja karvased" edasi ei lähe, kuna seda ei jõuaks lihtsalt ära toota enam, arvestades, mis selles vallas toimub."

Lavastaja Hendrik Toompere jr tõdes, et kuigi aasta on olnud keeruline, siis pakub selline situatsioon ka väga palju inspiratsiooni. "Meil ei ole saates midagi nii vürtsikat, aga nagu need aastavahetusesaated on olnud, siis me oleme piiri peal," kinnitas ta ja lisas, et loodetavasti saab nii nutta kui naerda.