Johannes Tralla: ajakirjanikutöö toob iga päev õppetunde

Johannes Tralla ütles, et Pandi preemia pälvimine oli tema jaoks totaalne üllatus. "Ma ei suuda seda siiamaani uskuda," kinnitas ta ja lisas, et tema jaoks on see preemia seotud pigem ajakirjanduskorüfeedega. "Nüüd saab selle ajakirjanik, kes on üsna oma professionaalse tee alguses."

Samuti kinnitas Tralla, et "Johannese lähetamine" on olnud kõige mõnusam teleprojekt, mida teha. "Mul Brüsselis oli ka see mootorratas olemas, aga mind ei näinud sellega sõitmas, esiteks seetõttu, et pressikonverentsile oleks imelik sellega saabuda, teiseks mul ei olnud ka selleks lihtsalt aega," mainis ta ja lisas, et selle saatesarja raames sai ta minna aga nende inimeste juurde, keda Brüsselis tehtavad otsused otseselt mõjutavad.

"Kõige suuremad kriitikud, kes ka päriselt korda lähevad, on kolleegid, ükskõik, kas nad töötavad siin või mõnes teises ajakirjandusmajas," sõnas Tralla ja mainis, et kui ikkagi on mõni õnnestumine või ka ebaõnnestumine, mida kolleegid jagavad, siis see läheb korda.

"Iga päev toob tegelikult õppetunde," nentis ta ja kinnitas, et pärast iga saadet teeb ta enda jaoks väikese kokkuvõtte, mis läks hästi ja mis halvasti. "Ma arvan, et olen oma ajakirjanikutee pigem alguses ja võtan väga tõsiselt seda, mida see töö õpetab."