Maian üritab igal aastal oma elus midagi muuta

"Eelmine aasta ma uue aastaga lõpetasin alkoholi tarbimise ära. See on kõige toredam otsus üldse, mis ma olen täiskasvanueas vastu võtnud. Ma alati ikka üritan midagi. See aasta, ma ei tea, üritan oma rühti parandada või whatever," rääkis Maian "Terevisioonis".

Ta lisas, et on sel aastal palju puhata saanud ja leidnud aega iseendale. Suvel keskendus ta aga ka muusikategemisele ja kirjutas mitu uut lugu. Neist üks, "Papi" ilmus juba sügisel ning peagi on Maiani sõnul veel uut muusikat oodata.

"Papit" esitas Maian ka "Terevisiooni" stuudios:

Lisaks kõlas ka lugu "Palava pudru":