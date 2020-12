Jüri Pootsmann tahtis "Magusa melanhooliaga" Eesti Laulule kandideerida juba eelmisel aastal

"Lõin lihtsalt põnnama. Lihtsalt olin natuke arg ja arvasin, et selle looga ei pruugi nii hästi minna, sest ta ei ole kõige klassikalisem Eesti Laulu lugu," selgitas Pootsmann R2 "Hommikus!", miks lugu toona siiski konkursile saatmata jäi.

"See aasta ma mõtlesin, et lihtsalt hüppan pea ees musta vette ja ületan oma hirmud ära," sõnas Pootsmann ja lisas, et ei näinud ka loo jaoks ühtegi teist väljundit.

"Me mõtlesime, et tegelikult konkursi olukord võib olla sobiks sellele loole kõige paremini ja siiamaani ma olen väga õnnelik, et ma selle otsuse tegin," selgitas ta.

Eesti Laulu kogemus on tal juba varasemast olemas ning 2016. aastal esindas ta Eestit ka Eurovisioonil.

"Ma mäletan seda, et kui ma kunagi Rootsis [Eurovisioonil] ära käisin, siis ma mõtlesin, et viie aasta jooksul ma uuesti kindlasti ei lähe. Kuidagi juhtus nii, et alateadvus ütles pärast viit aastat, et nüüd on aeg minna," sõnas ta.

Pootsmann lisas, et loodab Eesti Laulul finaali jõuda ja usub, et Uku Suvistel on võiduks taas väga head võimalused.