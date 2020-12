Valdo Pandi nimelise preemia pälvis Johannes Tralla

Tralla pälvis preemia ühiskonnale olulise päevakajalise ja meelelahutusliku sisu eest Eesti Rahvusringhäälingu kanalites. Žürii tõstis laureaadi töös esile kõrget ajakirjanduslikku taset ja isikupärast esitust.

"Valdo Pandi preemia pole õlale patsutus elutöö eest, vaid selles on suur annus ootust tuleviku suhtes. Johannes Tralla puhul hindasime tema oskust liigelda eri žanride vahel. Ta on meisterlik reportaažide tegija, intervjueerija, saatejuht, uudiste toimetaja nii teles kui ka raadios. "Ükski kirjandusinstituut pole veel kedagi kirjanikuks teinud, need seminari- ja eksamitööd tuleb igaühel endal vaeva ja kahtluspiinadega läbi teha," on öelnud Valdo Pant. Johanneses on hoogu, annet, karismat, edasipüüdlikkust ja töötahet," märkis žürii tööd juhtinud Heidit Kaio.

Johannes Tralla juhib Eesti Televisiooni saateid "Aktuaalne kaamera", "Esimene stuudio" ja omanimelist saatesarja "Johannese lähetamine". Johannes Tralla on olnud aastaid rahvusringhäälingu korrespondent Brüsselis ning teinud kaastööd erinevatele ERR-i kanalitele.

Valdo Pandi nimelise ajakirjanduspreemia žüriisse kuulusid Heidit Kaio (žürii esinaine), Martin Šmutov, Margus Mets, Marju Himma-Kadakas, Artur Aukon, Peep Kala, Indrek Kiisler, Marko Reikop ja Andrey Krashevskiy.

Kaio sõnul oli preemiale tänavu esitatud mitmeid häid kandidaate. "1980ndatel said Valdo Pandi preemia Rein Karemäe ja Mati Talvik. 40 aastat hiljem teame neid, kui erakordseid ja ajastule märgilisi ajakirjanikke. Žürii soov oli, et preemia saaja jääb vaatajate-kuulajate südametesse pikemaks ajaks," lisas ta.

Preemia anti tänavu välja 14. korda. Valdo Pandi nimelise ajakirjanduspreemia on varem pälvinud Rein Karemäe (1980), Mati Talvik (1985), Lembit Lauri (1988), Toomas Uba (1998), Aarne Rannamäe (2008), Mihkel Kärmas (2009), Neeme Raud (2010), Ivan Makarov (2011), Vahur Kersna (2012), Kaja Kärner (2013), Astrid Kannel (2014), Indrek Treufeldt (2016) ja Marko Reikop (2018).