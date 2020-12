Jõulud tuleb tänavu lumeta mööda saata

"Üldiselt on ikkagi selline pigem hilissügis kui talv. Kui eile veel tundus, et võib olla 24. läheb külmaks ja tuleb natuke ka lund, siis nüüd on see külmenemine lükatud kaks päeva edasi. Võib olla viimane jõulupüha saab olema talve moodi, aga 23, 24, 25 on ikkagi pigem plusskraadides ja ilm on sompus ja ei ole kuigi talve meenutav," rääkis Kamenik.

Lund on lootust kohata vaid kõrgustikel, kus kerge lumesaju tõenäosus on 45–50 protsenti.

"Kes tahab natukenegi talvemeeleolusid, peab tõesti kas näiteks Pandiverele või Haanja kõrgustikku sõitma. Enamikes kohtades Eestis on ikkagi pigem mustad jõulud või rohelised," tõdes Kamenik.

Samas avaldas ta lootust, et kerge lumekate võib maa katta aastavahetuseks.

"Aga aaastavahetus võib tõesti olla kargem ja võib olla on siis ka lumi maas. Et kui jõulude ajal ei ole, siis äkki on aastavahetusel," sõnas ilmateadlane.

Kamenik rääkis ka, et üldises pildis sarnaneb tänavune talv eelmise talvega.

"Talv on ikkagi soe. Mitte küll nii äärmuslikult, kui eelmine talv, mis oli ikkagi rekordiliselt soe. Tormine, vihmane, plusskraadid, lund oli ainult veebruari lõpus kolm päeva... See talv on ikkagi natuke jahedam, me näeme lund ikkagi rohkem, aga ikkagi sellist pakast või -10 või -5 kraadi mitu nädalat järjest – see on ebatõenäoline," nentis Kamenik.