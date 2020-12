Paul McCartney avaldas uue albumi

11 loost koosnev "McCartney III" on McCartney 18. sooloalbum ja järg tema 2018. aastal ilmunud albumile "Egypt Station".

Kuigi McCartney'l ei olnud plaani 2020. aastal albumit välja anda, hakkas ta isolatsioonis olles sellegipoolest visandama erinevaid muusikalisi ideid, millest lõpuks kujunesid välja spontaansed lood, millest sai kokku tervikalbum, vahendab Consequence of Sound.

"Elasin perega oma talus täielikus sulguses ja käisin iga päev oma stuudios," rääkis McCartney oma avalduses. "Pidin töötama filmimuusika kallal ja sellest sai hoopis albumi avapala ning siis kui see valmis sai, mõtlesin, et mis edasi?"

"Mul oli sahtlis asju, mille kallal olin aastate jooksul töötanud, kuid mis olid ajapuudusel poolikuks jäänud. Nii et hakkasin mõtlema, mis mul juba olemas on," jätkas McCartney.

"Hakkasin iga päev lindistama instrumendiga, millele laulu kirjutasin, ja seejärel ehitasin sellele järk-järgult kihid peale. See oli lõbus. See oli pigem muusika tegemine enda jaoks kui et muusika tegemine töö pärast. Niisiis tegin lihtsalt asju, mida mulle meeldib teha. Mul polnud aimugi, et sellest tuleb album."