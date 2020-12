Sandra Vabarna loobus suhkrust: tahtsin sõltuvusest vabaneda

Muusik Sandra Vabarna loobus kaks kuud tagasi suhkrutarbimisest, sest tundis, et tarbib liiga palju suhkruid.

"Selle aasta alguses ma tundsin, et tahaks suhkrusõltuvusest natuke rohkem vabaneda. Aga siis tuli ju eriolukord ja ka mina olen vahepeal nõrk ja ka mina hakkasin küpsetama ja sööma kõiki neid saiakesi ja kooke," selgitas Vabarna "Ringvaates".

Ta lisas, et tundis väsinuna tihti, et tahab midagi süüa ja enamasti haaras käsi sellises olukorras just magusate toitude järele. Nii tekkiski justkui suhkrusõltuvus, millest Vabarna vabaneda soovis.

"Ma tahtsin, et ma saaks ise seda kontrollida, mitte et see suhkur kontrollib mind," sõnas Vabarna.

Sügisel otsustaski ta ühe programmi abil suhkrust kaheks kuuks täielikult loobuda ja sai ka oma abikaasa Jalmari nõusse suhkruga toitudest lahti ütlema. Süüa ei tohtinud isegi puuvilju ja marju.

Kuigi üldiselt kulges suhkruvaba periood kergelt, siis ühel päeval Vabarna siiski libastus ja lubas endale päeva jooksul viis moosikoogi tükki.

"Ma tegin lapsele lasteaeda kaasa moosikooki vanema moosiga. Terve päev meil kodu lõhnas selle moosikoogi järele ja ma mõtlesin, et okei, ma maitsen ühe," meenutas Vabarna.

Järgmisel päeval tabas teda aga suhkrupohmakas. "Õhtul und ei tulnud ja oli selline tunne, nagu ma oleks alkoholi joonud ja hommikul oli tõsine suhkrupohmakas. No nii halb oli olla!" rääkis Vabarna.

Ta tõi ka näiteid, kuidas magusaisu siiski suhkrut tarbimata rahuldada saab. Näiteks pani ta moosi asemel pudru peale kaneeliga kõrvitsapüreed. Spinatist, kookosveest, kurgist, avokaadost, chia seemnetest, sidrunist ja ingverist tegi ta aga värskendavat smuutit.