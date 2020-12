Alabama Watchdog ei mõista, miks nende Eesti Laulu lugu transfoobseks peetakse

Alabama Watchdog pääses looga "Alabma Watchdog" Eesti Laul 2021 poolfinaali. Mitmed eurofännid on aga leidnud, et lugu on transfoobse ehk transsoolisi mittesalliva sõnumiga.

Transfoobset sõnumit kannavad eurofännide sõnul teise salmi alguses kõlavad sõnad "There ain't no girls if they're plugged online / If they eat those pills and the hormones fly / Reverse or recovery won't come so easily / So who's gonna pay if it won't feel swell?".

Eesti keeles tähendaks see "Meil varsti pole tüdrukuid kui nad on võrku ühendatud / Kui nad söövad neid pille ja hormoonid tõusevad / Taganemine või paranemine ei tule nii lihtsalt / Nii et kes selle eest maksab kui see polegi nii vahva?"

Bändi liige Ken Einberg selgitas R2 "Hommikus!", et nad ei väljenda loos otseseselt enda seisukohti, vaid teevad juttu maailmas sel aastal toimunud sündmustest. Näiteks sotsiaal- ja välismeediast jäid talle silma lood inimestest, kes noores eas otsustasid oma sugu vahetada ja seda otsust hiljem kahetsesid.

"Ma lihtsalt paari lausega viitasin sellele teemale ja tundub, et kuidagi valesti on seda tõlgendatud. Arvatakse, et me seepärast oleme transfoobid, et viitasime sellele teemale," sõnas Einberg.

"Ausalt öeldes ma ei saanud aru väga pikalt, millest nad räägivad või millest see probleem tekkis," lisas ta ja selgitas, et loo igat lauset tuleb vaadata eraldi.

"Kui sa loed neid kõiki koos, siis see tähendab sisuliselt mitte midagi, sest see ei olnud meie eesmärk," jätkas Einberg.

Ka bändi liige Sven Seinpere leidis, et süüdistused on alusetud.

"Kas te enne seda kõike üldse teadsite sellist sõna nagu transfoob? Enamus, kellega ma olen rääkinud, isegi ei teadnud, et selline sõna eksisteerib ja siuke asi saab olla," ütles Seinpere ja lisas, et vaatamata süüdistustele, on siiski ka palju neid inimesi, kellele see lugu väga meeldib.

"Meie midagi halba ei mõelnud oma looga, meil on kõik hästi," sõnas Seinpere.

"Ei viitsinud teha järjekordset armulugu. Kuna see lugu on kirjutatud täpselt koroona põhiajal, siis lihtsalt oli nii palju muid teemasid, mis käisid läbi ja me tahtsime lihtsalt rahu teha selle aastaga," lisas Einberg.