Videod: Koolitantsu lõppkontserdile pääsenud üllatasid isikupäraste tantsudega

"Uus tase" Varjud, autor Valeria Vetoškina

"Suurepäraselt komponeeritud efektne show-number enesekindlas, plastilises ja stiilselt bravuurses esituses," leidsid lavastajad.

"Sina, mina – MEIE" ETA Tantsukool, autor Liisa Laine

"See on siiras, soe ja südamlik – igas mõttes pastelne koreograafiline etüüd!" kommenteerisid lavastajad.

"Sfäär" Tantsuansambel Neposedõ, autor Elvira Prosvetova

"Selle tantsu aktuaalne teemakäsitlus on viimseni viimistletud visuaalse ja hingekriipivalt mõjuva esitlusega," kirjeldasid lavastajad.

"Ebamaine" Laine Mägi Tantsukool, autor Sandra Põld

"See on stiilselt maitsekas tantsuassortii vaheldusrikkas kompositsioonis," sõnasid lavastajad.

"Väärtus" Black and Brownie Tantsukool, autor Grete Kuusik

"See tants on 19-kordselt võimenduv isikupäraselt minimalistlik ja habras soolo," ütlesid lavastajad.

"Pokud rännuteel" Võimlemisklubi Janika Võru osakond, autor Eliise Abel

"See tants on rahuliku eheda loodusliku elurütmi siiras ja emotsionaalne kehastus, mille liikumiskeel on kooskõlas muusikapala vaheldusrikka dünaamikaga," selgitasid lavastajad.

"Oh mina vaene..." Stuudio dotE, autorid Kertu Raja ja Kätlin Raja

"Selles tantsus on folkloorne aines, unistused, lootused ja igatsus põimunud mitmekihiliseks usutavaks tantsukeeleks," rääkisid lavastajad.

"Vaikuse hääl" Tähtvere Tantsukeskus, autor Elina Gorelašvili

"See on kaunilt ja veenvalt esitatud sõnumi tugev ja mõjus interpretatsioon tantsukeeles," tõdesid lavastajad.

"Tehisinimesed" JJ-Street Popping, autor Tauri Vosman

"Show-number on detailideni efektne, stiilipuhas ja nostalgiliselt futuristlik – töökindlus ja koostöökvaliteet nagu Šveitsi kellal," kõnelesid lavastajad.

"Une meeles" SIJA/VK Sirutus ja VK Janika, autor Tea Kõrs

"Tantsul on pehmelt voolav ja nauditavalt uinutav koreograafia, mis on kaunilt kooskõlas muusikapala emotsiooniga," arvasid lavastajad.