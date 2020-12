ETV pühadekava: erisaated, uued Eesti filmid ja jõulukontserdid

21.-23.12 kell 20.00 "Vahur Kersna. Jäljed tähetolmus"

Jõulunädal saab erilise alguse Vahur Kersna saadetega, kui kolmel õhtul jõuab ekraanile saatesari "Vahur Kersna. Jäljed tähetolmus". 35 aasta jooksul on Kersna toonud ekraanile erinevaid saateid, žanrieksperimente, värskeid mõtteid ning käsitlusviise. Kersna fenomeni olemut püüavad mõista ja mõtestada kolleegid ja lähedased. Intervjuud Ulvi Pihel, režissöör Andres Lepasar.

22.12 kell 21.30 Intervjuu president Kersti Kaljulaidiga

Mööduva aasta võtab koos president Kersti Kaljulaidiga kokku saatejuht Priit Kuusk.

21.-23.12 kell 6.55 Terevisiooni jõulusaated

21.12 Tartu raekoja platsilt

22.12 Tallinna vanalinnast

23.12 Rakvere keskväljakult

24.12 kell 19.00 "Jõulud teleringis"

Kui jõululaupäeva askeldused tehtud, on paras aeg nautida jõulurahu teleringis. Lõbusas jõulusaates teevad näitlejad Piret Kalda ja Anne Reemann lähemalt tutvust armastatud ETV saadete ning saatejuhtidega. Mis juhtub jõuluõhtul "Hommik Anuga" stuudios, mis teemal räägivad suud puhtaks jõuluvanad ja kuidas veedab jõule "Pealtnägija" toimekas meeskond?

24.12 kell 21.20 "Telelegendide lahing"

Populaarsele mälumängule paneb tujuküllase punkti diktorite-eri, kus võistlema asuvad Diana Lorents, Margus Saar ja Eero Raun. Neile pakuvad konkurentsi Meelis Kompus, Merle Randma ja Helene Tedre. Lahingut ohjavad Maire Aunaste ja Marko Reikop.

25.12 kell 10.00 ja kell 18.45 "Jõulutunnel 2020"

Eesti Televisiooni traditsiooniline heategevuslik pühadeprogramm on seekord eetris Vähiravifondi "Kingitud elu" heaks. Vabatahtlike annetuste toel tegutsev fond aitab soetada hädavajalikke nüüdisaegseid ravimeid ja on sadadele vähidiagnoosiga inimestele kinkinud lootuse, võimaluse kauem elada või koguni täielikult terveneda. Fondi seitsmendal tegevusaastal saavad neid toetada ka "Jõulutunneli" vaatajad helistades annetustelefoni numbritel: 900 4005 (5 eurot), 900 4010 (10 eurot) või 900 4050 (25 eurot). Saadet juhivad Katrin Viirpalu ja Margus Saar.

25.12 kell 10.30 "Mari Lill. Jääda heaks"

"Tähtis ei ole see, mis sinuga juhtub. Tähtis on see, kuidas sa sellesse suhtud!" Selle emalt saadud tarkuse toel on Mari Lill elust läbi tulnud nii hea näitleja kui ka emana. Mitme põlvkonna Väike Nõid on loonud teatris kümneid põnevaid karaktereid ning oskab maailmalt võtta ja tagasi peegeldada ainult head. Mari Lillel täitub tänavu 75. eluaasta ja sel puhul usutleb teda Erle Loonurm.

Armastatud saadete jõuluosad

22. ja 23.12 kell 19.30 "Suus sulav Eesti. Jõulud"

Maitseid ja muhedaid vestlusi pakub teisipäeval ja kolmapäeval Angelica Udekülli juhitud "Suus sulav Eesti. Jõulud". Populaarse saatesarjaga Eesti erinevate piirkondade toidukultuuri tutvustanud Angelica valmistab nüüd jõulupühadeks piduliku õhtusöögi, mis toob talle appi näitlejad Mari ja Mikk Jürjensi, Sepo Seemanni koos poja Johannesega, arhitekt Raul Vaiksoo, ansambli Metsatöll, psühholoog Tiina Saar-Veelmaa ja räppar Genka.

24.12 kell 18.30 "Osoon: Ihu puhtaks, mõte selgeks"

"Osooni" jõulusaade tõstab au sisse metsa ja sauna kui vanade eestlaste pühad paigad, millega käis kaasas palju uskumusi ning tavasid. Talvine pööripäev oli iseendasse vaatamise aeg ja hingerahu saavutamiseks tuli eriti hoolikalt tavadest kinni pidada. Kui palju me mäletame vanu kombeid ja kas me neid ka kasutada oskame? Kristo Elias ja Sander Loite teevad "suurpuhastust" iseendas.

24.12 kell 20.30 "Õnne 13" jõulu-eri

Jõulud Petersonide juures! Mare küpsetab liha, Allan valab jooke ja Almal on kõigile üllatus! Taivo Palm meenutab oma elu helgemaid aegu. Evelin ja Laine teevad Krissule ning Henryle suuri kingitusi. Riks kutsub Ülu lauta.

24.12 kell 22.20 "Hercule Poirot' jõulud"

Nutikas detektiiv Hercule Poirot valmistub jõuluõhtut veetma, kui heliseb telefon ja keegi Simeon Lee kutsub Poirot'd jõuludeks oma Shropshire'i mõisa, kus ta kohtub kogu suguvõsaga, kes hoolimata pinevatest suhetest on päranduse nimel kokku tulnud.

26.12 kell 10.00 "Maahommik"

"Maahommik" suundub pühadeks Peipsi äärde, mille ridakülad Kolkja, Kasepää ja Varnja on tuntud vanausuliste elupaigana, aga mitte ainult. "Maahommik" uurib, kuidas tähistatakse jõule mitme erineva kultuuri kohtumispaigas. Kes süütavad jõulupuul küünlad 24. detsembril, kellel on pühad alles jaanuaris? Saatejuht on Mari Tamm.

26.12 kell 10.40 "Kutsuge ämmaemand! Jõulud"

Värske jõuluosa tegevus leiab aset detsembris 1965. Nonnatuse Majas oodatakse pikisilmi traditsioonilisi jõulupühi, kuid asjad ei kipu sugugi minema plaanipäraselt. Õde Monica Joan satub haiglasse. Poplarisse saabub tsirkus, mis toob kaasa uusi sõprussuhteid ja elamusi. Õde Crane'i ootab ees põnev seiklus.

Jõulukontserdid ja muusikalised kohtumised



24.12 kell 20.00 Jõulutähed. Saara Pius, Stig Rästa ja Victor Crone

ETV pakub jõululaupäeval hingesoojendava elamuse jõulukontserdiga, mis tõi Kaarli kirikus kokku Saara Piusi, Stig Rästa ja Victor Crone. Neid saadavad hinnatud muusikud Tomi Rahula ja Siim Usin. Kavas on tuntuid ja vähemtuntuid jõululaule, aga ka artistide enda loomingut, mis publiku poolt on juba soojalt vastu võetud.

25.12 kell 21.20 Dave Bentoni jõulukontsert

Dave Benton on meile tuntud kui laulja, kes 2001. aastal koos Tanel Padariga Eurovisiooni lauluvõistlust võites end kuldsete tähtedega Eesti muusikalukku kirjutas. Sel aastal rõõmustab ta juba 20 korda kuulajaid südamliku jõulukontserdiga. Tänavu on koos Dave`iga Kaarli kirikus laulmas tema tütred Sissi ja Lisa, ETV tütarlastekoor Arne Saluveeri juhatusel ning ansambel "Ellad".

27.12 kell 18.00 "Kaunimad jõululaulud"

Eesti Filharmoonia Kammerkoor valiti lõppeval aastal maailma kümne parima koori hulka. Koos Tallinna Kammerorkestri ja Tõnu Kaljustega esitavad nad Jaani kirikus imekaunist muusikat kontserdil "Jõul".

Täispikka kontserti näitab ETV2 23. detsembril kell 21.30.

27.12 kell 21.40 "Sir Elton John – tsenseerimata"

Sir Elton John vestleb Graham Nortoniga oma erakordsest elust ja 50 aastat kestnud muusikukarjäärist. Ta jutustab lapsepõlvest, karjääri algusaegadest, superstaariks saamisest, loomingulistest tipphetkedest ja isiklike heitluste ületamisest. Filmis kõlavad tema erinevad klassikalised hitid.

27.12 kell 22.40 "Muusikalide lugu"

Mis siis, kui oletada, et ajaloo esimeste filmide puhul tunti puudust mitte nii väga kõnest, vaid hoopis muusikast? Muusikalist sai väga ruttu traditsiooniline filmiþanr, mis viis publiku maagia- ja fantaasiamaailma. Tutvume filmikunsti kuulsamate muusikalidega, teejuhtideks ala tuntumad tegijad.

Mängufilmide ETV esilinastused

22.12 kell 22.00 "Andrea Bocelli. Vaikuse muusika"

Mängufilm põhineb 1999. aastal avaldatud Andrea Bocelli autobiograafilisel romaanil ja jutustab kuulsa tenori loo. Nimitegelast kehastab Toby Sebastian.

24.12 kell 12.00 "Unustatud jõulud"

Koguperefilm Elisest, kes läheb üksi imelisele retkele ja uute ning ootamatute sõpruste tõttu avastab jõulurõõmu. Nüüd on tema kord kindlustada, et kogu küla kogeb jõule, mida nad kunagi ei unusta. Aga kell tiksub – kas ta jõuab enne kui on liiga hilja?

26.12 kell 21.20 mängufilm "Ruth Bader Ginsburg. Sest ta on naine"

Tõsielul põhinev mängufilm jutustab äsja emaks saanud noorest juristist Ruth Bader Ginsburgist (mängib Felicity Jones), kes üritab sel meestekesksel alal läbi lüüa. Film keskendub RBG sellele eluetapile, mil tulevane ülemkohtunik alustas naistele võrdsete õiguste nimel võitlemist. Tehes seda abikaasa Marty (Armie Hammer) lõputul toetusel.

27.12 kell 18:45 Animafilm "Sipsik"

Eesti lastekirjanduse üks armastatumaid kangelasi, kaltsunukk Sipsik, on saanud oma filmi, täis muusikat, seiklusi ja tõelisi tundeid. See on lugu väga erilisest ja üliarmsast elusast nukust ning õe ja venna armastusest, mis peab vastu ka kõige suurematele katsumustele. Eno Raua ja Edgar Valteri loodud raamatutegelasele annab filmis hääle Ott Sepp, Anule aga noor Elo-Mirt Oja.

"Sipsiku" filmi laule kuuleb värskes kontsert-saates ETV2s 30. detsembril.

Maailma avardavad dokumentaalfilmid

21.12 kell 22.05 Välisilma dokk "Greta Thunbergi lugu"

Värske dokumentaalfilm jälgib teismelist kliimaaktivististi Greta Thunbergi. Häbelik Aspergeri sündroomiga tüdruk alustas oma kõmulisi koolistreike Rootsi parlamendihoone ees, kus ta tõmbas valitsuse tähelepanu kliimamuutustele. Film päädib Greta erakordse purjereisiga üle Atlandi ookeani ÜRO kliimakohtumisele New Yorki.

23.12 kell 21.30 "Ahto. Unistuste jaht"

1940. aasta maikuus maabus New Yorgis purjelaev Ahto, mille pardal oli kapten Ahto Valter koos perega. Dokumentaalfilm räägib suurelt unistajast, seiklejast ja meremehest, kelle II maailmasõja eelne ümbermaailmareis omanimelisel purjelaeval pani noored janunema seikluste järele ning ajakirjanikud tormi jooksma. Film tutvustab omaaegset kuulsust, kellest tänapäeval eriti palju ei teata.

24.12 kell 13.10 Dokfilm "Neli imelist aastaaega"

Kevad, suvi, sügis ja talv – iga aastaaeg on omanäoline. Pidev elutingimuste muutumine nõuab loomadelt ja taimedelt aasta läbi suuri vägitegusid. Film viib avastusreisile Saksamaa loodusesse: pärast talvenappust täitub mets kevadel eluga, suvekuumusele järgneb sügisene lõikusaeg.

25.12 kell 14.00 "252 päeva üksindust"

Uku Randmaa on esimene eestlane, kes purjetades üksinda ilma peatusteta ümber maakera viis ellu oma suurima unistuse. Emotsionaalne teekond avab ühe mehe ja teda koju ootava naise hingemaailma.

25.12 kell 15.45 ja 26.12 kell 16.20 doksari "Karubande Skandinaavia laantes"

Põhja-Euroopa laiade laante rüpes laiub pruunkarude kuningriik. Südatalvel, mil pakane paugub, sünnib emakarule paksu lumevaiba all soojas koopas kolm poega. Nii saab alguse karubande, mis jääb esialgu veel ema kaissu, kuid võib asuda kevade saabudes maailma avastama.

25.12 kell 22.35 "Pavarotti"

"Rahva tenoriks" kutsutud Luciano Pavarotti elu, lauljakarjääri ja tema muusikalist pärandit kajastav dokumentaalfilm. Kõikjal maailmas armastatud lauljas olid koos suur isiksus, muusikaline geenius ja midagi, mis alati võlus muusikaaustajaid, vallutades nende südame ja meeled. Filmi vahendusel meenutavad Pavarottit tema perekond ja kolleegid.

26.12 kell 20.00 "Vseviov"

Värskelt valminud portreefilm Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessorist, tudengite lemmikõppejõust ja rahva poolt armastatud raadiohäälest, kes on suutnud ka kõige kuivemad ajaloosündmused müstiliste lugudena kuulajate hinge valada. Davidi ümber ja sees voolav aeg ei peatu ka tema sündmusterohkel sünnipäeval, mille vaatajatena lugu loo kaupa kaasa teeme.

Pühade jumalateenistused

24.12 kell 16.00 Jõuluõhtu jumalateenistus Tallinna Jaani kirikus

Jõuluõhtu jumalateenistuse toovad vaatajateni Jaani kiriku vaimulikud ja kirikukoorid. Jutlustab peapiiskop Urmas Viilma.

25.12 kell 13.00 Esimese jõulupüha jumalateenistus Tallinna Metodisti kirikus

Esimese jõulupüha teenistuse toob vaatajateni Tallinna Metodisti kiriku kogudus. Teenib pastor Joel Aulis.