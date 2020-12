Sibyl Vane'i uus muusikavideo viib armastuse otsingutele

Videosingli on üles filminud Zbanski Kino nime all tegutsev Taavi Arus. Hiljuti Riia filmifestivalil parima muusikavideo eest auhinna võitnud Arusega on see bändile juba teine koostöö. Bändi bassisti ja manageri Heiko Leesmendi sõnul kõnetab Taavi Aruse videokeel bändiliikmeid ja aitab muusikale anda tähenduse ka pildis.

"See on teine video meie uuelt albumilt "Duchess" ja ka selle puhul oleme täielikult usaldanud Taavit meie muusikat panema oma videokeelde, seda on väga põnev näha, millist lugu Taavile Sibyl Vane'i muusika räägib ja kuidas ta selle omakorda pildis elama paneb," selgitas Leesment.

"Love Departmenti" sõnade autoriks on bändi laulev kitarrist Helena Randlaht, muusika aga bändi ühislooming. Loo inspiratsioon pärineb Randlahe sõnul inimeste jaoks ühest olulisemast ja kõiki puudutavast teemast – armastusest, selle puudumisest, otsimisest ja leidmisest. ""Duchess" on väga isiklikest teemadest rääkiv album ja nii nagu album tervikuna, räägib ka "Love Department" minu õppimistest ja mõistmistest armastuse teemadel," selgitas ta.

Ansambel Sibyl Vane'i moodustasid laulja-kitarrist Helena Randlaht ja bassist Heiko Leesment 2010. aastal Pärnus. Bändi trummar Hendrik Liivik liitus bändiga 2015. aastal. Kümne aasta jooksul on bänd andnud üle 300 kontserdi nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Selle aja jooksul on välja antud kolm albumit.