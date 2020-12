Minu Eestimaa | Kütiorg on Peeter Lauritsa inspiratsiooniallikas ja unenägude pesa

"Me oleme minu stuudios. See on mu töökoht, kus ma teen ja pidlistan enamuse oma töödest ja ühtlasi on see mu inspiratsiooniallikas ja mu unenägude pesa," rääkis Laurits puude vahel istudes.

Varem proovis ta ka reisidel pildistada, kuid sai peagi aru, et tegelikult ei ole tal mõtet kogu oma fotoinventari kaasa vedada, sest pildistab ta siiski peamiselt just Kütiorus.

"Fotoinventar on jube raske, see on umbes 15 kilo. Ja siis sa jõuad kuskile võõrale maale ja pead kuskile mäe otsa sellega ronima. Mingil hetkel ma avastasin, et ma olin kümme aastat seda kola endaga kaasas vedanud ühest maailmaotsast teise," selgitas Laurits. "Siis ma jätsin selle nalja maha, enam ma ei reisi fotoaparaatidega, sest ei ole mingit mõtet. Reisides võib niisama vaadata ja kogeda, aga tööd ma teen siin, metsas," lisas ta.

Mets ei ole Lauritsi sõnul vaid puud, põõsad ja loomad, vaid midagi palju enamat – ka metsa all on mets.

"Kõik see pisike maailm, mida me tavaliselt ei märka, sest ta lihtsalt jääb meile jala alla... aga kui sa lähed siia lähedale, sügavale, siis siin on teine samasugune mets. Siin elavad samasugused, lihtsalt palju väiksemad kiskjad ja rohusööjad ja siin on kõikvõimalikke elukaid. Kui me veel suumime sügavale, siis seal on veel üks mets. Siis on veel teine kiht seda metsa ja see on allilm. See on maa-alune ja seal saavad kokku puude juured, taimede juured, seened... ja seeneniiidistikud ühendavad kõiki neid taimi omavahel. See on nagu maa-alune internet," kirjeldas Laurits.

Eesti loodust üleüldiselt iseloomustab ta aga sõnadega vana ja õrn.

"Ta on kujunenud viimasest jääajast saadik ja samas hästi kasinates tingimustes. Ta on väga õrn, aga samas ta on vana, ta on võimas ja tal on mälu," rääkis Laurits.

"Inimesed on kihiti pannud oma mälu sellele hästi õrnale pinnale, mida on nii kerge lõhkuda ja ära rikkuda. See on minu meelest kohutavalt ilus ja kohutavalt väärtuslik ning seda tuleb hoida. Siin on 10 000 aastat mälu – inimeste, loomade, puude, sammalde, kõikide eluvormide mälu," ütles Laurits.

Kodumaa looduse pärleid ja oma südamekohti avavad tuntud eestlased ETV saates "Minu Eestimaa", mis on eetris kolmapäeviti kell 20.00.