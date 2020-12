Kadri Kõusaar: ma olen üle kümne aasta unistanud kõrbefilmi tegemisest

Kadri Kõusaar selgitas "Ringvaates", et otsustas Jordaanias filmi teha, kuna seal on imeilus kõrb. "Ma olen üle kümne aasta unistanud kõrbefilmi tegemisest," sõnas ta ja mainis, et filmi pealkiri "Surnud naine" on pigem metafoor. "Võib-olla ta on vaimselt surnud ja seal kõrbes on midagi, mis ta jälle ellu äratab."

"Film räägib Rootsi naisajakirjanikust, kes läheb ühte tööülesannet täitma Siinai poolsaarele Egiptusesse, kus ta aga röövitakse, kuid sellest röövimisest areneb välja armulugu," sõnas Kõusaar.

Jordaania on tema arvates koroonakriisis hästi hakkama saanud. "Kevadel kehtestati sõjaväeline kord, sest rahvas ei kuulanud soovitusi," ütles ta ja mainis, et sõjaväelise komandanditunni ajal tohtisid inimesed minna ainult poodi või apteeki. "Kui korda rikkusid, siis pandi vangi."

Tugevate piirangute tõttu läksid aga Jordaania koroonanumbrid kiirelt alla. "Praegu on seal avalikes kohtades maskikandmise kohustus, meil olid ka konkreetsed juhised, kuidas me neid võtteid läbi viia saame," tõdes ta ja mainis, et iga nelja-viie päeva tagant pidid nad end testima. "Võttemeeskonnal olid siseruumides maskid ees, 30 kraadides kõrbekuumuses polnud see aga kogu aeg võimalik."

Kogu nende võttegrupil õnnestus ka terveks jääda. "Ma ei kujutagi ette, mis oleks saanud, kui kellegagi põhiinimestest oleks midagi juhtunud, siis oleks lihtsalt olnud seisak ilmselt."

Hinnatasemel on Jordaania Kõusaare sõnul Eestiga üsna sarnane. "Toit ja bensiin on odavamad kui Eestis, aga muu on ikka sama," ütles ta ja tõi välja, et seal kõrval on näiteks Iisrael, mis on väga kallis. "Tänu koroonale on praegu ka kõik kallim, sest toitlustusel on omad reeglid, kõik peab olema eraldi pakendatud."