Kristi Pärn-Valdoja: minu kõige suurem hirm on minimalism

Kristi Pärn-Valdoja sõnas, et kuigi maailm on täis luksushotelle, siis meelde jäävad just erilised hotellid. "Mul on olnud õnn viibida kaks korda ka Pädaste mõisas ja see on just üks selliseid kohti, mida võib nimetada eriliseks," ütles ta ja lisas, et tema ei oota seda, et ühes heas hotellis peaks olema kullast kraanikauss ja kümme teenrit inimese kohta. "Pädaste puhul on eriti meeldejääv see, kuidas vana on miksitud uuega, mis mulle ka hirmsasti meeldib."

"Kes mind teavad, siis minu kõige suurem hirm on minimalism," nentis ta ja mainis, et Pädastest seda õnneks ei leia. "Ta pole samas ka puhas barokk, aga seal pole ka seda, mida vahel võib näha, et pealnäha on vanaaegne, aga tegelikult on see kokku klopsitud kusagil Hiinas."

Samuti kinnitas Pärn-Valdoja, et kuigi paljud inimesed eelistavad viimasel ajal Airbnb-s ööbimist, siis talle meeldib just hotellides käia. "Ma saan muidugi aru, et Airbnb võib olla odavam ja saad elada nagu kohalik, aga mulle meeldivad hotellist just ka need teised inimesed, hommikusöögilauas on tore välja mõelda, miks näiteks just see inimene seal üksinda oma munaputru vitsutab."

Kui tal oleks kohe võimalik kuskile reisile minna ja ei peaks rahale mõtlema, siis valiks ta Nairobis asuva Giraffe Manor hotelli. "See on selline hotell, kus elavad ka kaelkirjad, seega sa võid hommikust süüa ja siis kaelkirjak pistab pea aknast sisse."