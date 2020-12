Tanel Padar: mõned etapid on elus ränkrasked olnud

Padar rääkis, et esimene pill, mida ta mängima õppis, oli klarnet. Kuna talle aga tundus, et klarnet ei ole see pill, mille järele tüdrukud hulluksid, otsustas ta klarnetimängust loobuda. Tüdrukute tähelepanu nautis ta juba väiksena ja jäi 10-aastasena emale miilustamisega vahele.

"Ma arvan, et see oli esimene tõsiselt võetavam lähenemiskatse naabritüdurkuga. See oli kõigest ikkagi musitamise situatsioon, mitte midagi muud. Aga tõesti, ma jäin emale vahele, kes tuli täiesti hoiatamata koju, kui me õega tähistasime sünnipäeva. Nad tegelikult pidid kodust ära olema natuke pikemat aega, aga nad tulid vaatama, kas meiega on kõik korras. Nagu neile siis ka juuresolevalt pildilt avanes, siis mul oli liigagi korras," meenutas Padar.

Kui Padar aga 10. klassis käis, otsustas ta matemaatikaõpetajaga tülitsemise ttulemusena suvetööle mitte minna ja hoopiski kooli vahetada. "Läksin Kundasse, kus ma olin tegelikult ka teises ja kolmandas klassis käinud ehk siis ma sain tagasi samasse klassi, kus ma kunagi olin käinud. Ma viisin siis paberid omast arust sisse, mis hiljem aga selgus, et ei olnud kunagi toimunud. Ma käisin koolis suvel, kui seal kedagi ei olnud, panin oma dokumendid mingile lauale – ma isegi ei teadnud, kes seal laua taga peab olema," jutustas Padar.

Kooliaasta alguses läkski ta Kunda kooli aktusele ja osales ka järgmisel päeval spordipäeval. Kolmandal koolipäeval saadi aga aru, et Padar ei olegi tegelikult Kunda kooli õpilane. "Oli taaskord aktus, kus autasustati spordipäeval hästi esinenud sportlasi ja ühtlasi sain kätte ka käskkirja, et ma ei ole selle kooli õpilane. Ma crash'isin mingile spordipäevale justkui sisse, et diplomeid saada," rääkis Padar ja lisas, et seejärel jäi ta haridustee mõneks ajaks pausile ja ta kolis Tallinnasse.

"Siniste silmadega maapoiss tuli Tallinnasse ja kõik see hakkas juhtuma. Eks päevad olid täis hämmingut ja tohutut entusiasmi," sõnas Padar ja lisas, et Tallinnas algas ka suur pidude ja esinemiste periood.

"Need etapid elus on ränkrasked olnud. Kumba sa siis olulisemaks pead või kumbapidi see sõltuvus oli – kas pidu tuli seepärast, et käisin ööklubides esinemas või kuna ma juba niikuinii pidu panin, siis oli ka lahe vahel ööklubis esinemas käia. Minu jaoks olid need vahepeal sassis, see on tõsi," meenutas Padar ja lisas, et tuttavad ütlesid talle naljatades, et kui pillimäng joomist segama hakkab, tuleb pilli mängimine lõpetada.

"Mul õnneks sai joomisest enne villand, kui pillimängust," lisas ta, et ühel hetkel tuli piir ette. Vaatamata suurele alkoholiprobleemile oli Padari tervis siiski heas korras.

"Ma tegin põhjalikud uuringud ja sain nii positiivsed tulemused, et see šokeeris mind nii tohutult. Ma sain aru, et kui ma olen mingi osa oma elust nii hullu leegiga põletanud, siis miks ei võiks proovida kuidagi teistmoodi elada. Ma justkui tundsin, et mulle on antud uus võimalus ja tahaks selle üle proovida tänulik olla, mitte mõelda, et okei, järelikult leek ei olnud piisvalt kuum, keerame juurde," rääkis Padar.

Muusika kõrvalt tegeleb Padar praegu aktiivselt ka spordiga ja naudib eelkõige just triatlonit. Lisaks tegeleb muusik ka ettevõtlusega.