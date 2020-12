Mikk Saar: katus sõitis mul puberteedieas ajuvaba kiirusega

"See puberteediiga... katus sõitis ikka nii suure hooga, et see oli lihtsalt ajuvaba. Tagantjärele mõelda, siis puberteediiga oligi ikka kohutav aeg," meenutas Saar Vikerraadio saates "Käbi ei kuku...".

Näiteks sattus ta 1997. aastal sekeldusse, millele järgnesid kümme aastat kestnud uurimine ja kohtuskäigud. Nimelt süüdistati teda koos kaaslastega Eesti Ühispangast 1,3 miljoni krooni varastamises. Idee tuli Saare sugulastelt ning rumala peaga otsustas ta ettevõtmises kaasa lüüa.

"Sa oled oma puberteedi ohver, muud ei midagi. Ma olen tegelikult muidu oma elus olnud suhteliselt kaine mõistusega ja ohte ette näinud, aga see oli aeg minu elus, kus ma nendest asjadest ei saanud üldse aru," nentis Saar. "See on kõige suurem lollus, millega mina oma elus olen tegelenud," lisas ta.

Uurijatega suhtles ka Miku isa Jaan Saar. "Tegelikult ma sain ka sellest aru, et need põhisüüdlased olid ikkagi sugulased, kes teda sinna ahvatlesid. Mikul oli ainult tahtmine raha saada, ega ta rohkem ei mõelnud," kommenteeris ta.

Mikk nentis, et juhtumist saadud õppetund jääb talle kogu eluks meelde. "Kogu see asi õpetas mind tulevikuks väga hästi ja minu jaoks lõpp hea kõik hea. Praegult ma näen tänu sellele läbi igasuguseid skeeme ja inimesi kümme korda paremini. Mind praegu sellisesse skeemi sisse sööta või minuga niimoodi käituda, et mind kuhugi tõmmata, on päris keeruline tänu sellele," rääkis Saar.

Puberteedieas läks ta aga ka tihti kodust pikaks ajaks minema ega öelnud vanematele midagi. Ka koolis ei viitsinud ta kuigi tihti käia ja jäi mitmes aines suvetööle, pannes vanemad enda pärast muretsema. Poppi tegi Saar osaliselt seetõttu, et tööloom ta enda arvates ei ole ja ta vajab palju puhkeaega.

"Kui ma teen ka tänapäeval mingeid suuri projekte, siis ma pärast neid tahan lõõgastuda ja seejärel võin jälle midagi teha. Selline muster on tagantjärele vaadates toiminud kogu aeg – mul oli vaja midagi ära teha ja siis mul oli vaja natuke pausi. Mulle ei sobi see, kui mulle öeldakse, et sa kaheksa kuud järjest õpid ja siis neli kuud puhkad," rääkis Saar.

"Kui ma vaatan ka enda tänapäeva lavaelu pealt, siis kui detsember läbi saab, siis ma olen nagu tühjaks pigistatud sidrun, mis tähendab tegelikult, et mul on seda pausi varem vaja. Ma ei ole tööloom kunagi olnud," lisas ta.

Nii-öelda puhkust vajab ta aeg-ajalt ka inimsuhetest. "Ma arvan, et ma olen siiamaani suhteliselt antisotsiaalne tegelane. Mul on ilmselt tujude kaupa. On hetki, kus ma olen inimestega ninapidi koos ja suhtlen ja teen, aga see saab mul päris järsku läbi, kus mul on see, et davai, ma ei taha kedagi näha ja tahaks nädal aega üksinda olla," sõnas Saar.

"Mida vanemaks saad, seda rohkem tahad omaette aega. Eriti kui sul on kodus veel väike laps ja kui sa oled selline inimene, kes on harjunud oma aja peremees olema ja ise enda ajaga kogu aeg mänginud ja on olnud olemas see me-time, siis ilmselt mida vanemaks saad, seda rohkem seda vaja on," lisas ta.

Saar rääkis ka, et kooselu abikaasa Tanja Mihhailova-Saarega sujub väga hästi, sest nad annavad üksteisele piisavalt hingamisruumi ja nende vahel on ka suur usaldus olemas. "Vene tüdruk on Eesti tüdrukutest erinev. Temaga on äärmiselt lihtne koos elada. See on nagu suhe, kus inimesed lasevad üksteisel elada," kirjeldas Saar ja lisas, et tundis kohe alguses, et Tanjaga on lihtne ja probleemidevaba suhelda.

Miku isa kohtus Tanjaga esimest korda siis, kui tal oli vaja korraks Miku korterist läbi käia. "Ma läksin nagu ikka – tegin võtmega ukse lahti ega koputanud. Kõndisin kohe magamistuppa ja sealt vaatas üks must peake padja pealt vastu mulle. Mikku ei olnud, Tanja oli," meenutas Jaan ja lisas, et ta lahkus magamistoast kiiresti.