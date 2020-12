Beethoven 250 | Klassikaraadio pühendab heliloojale päeva ja öö täis muusikat

"Beethoven on klassikalise muusika võrdkuju. Tema looming jutustab suuri lugusid, väljendab ideid ja kirgi, mis puudutavad igaüht meist," sõnas Beethoveni 250. sünniaastapäeva eel Klassikaraadio peatoimetaja Tiia Teder. Helilooja sünnipäevakavaga alustab Klassikaraadio 16. detsembril kell 12, muusikaline pidupäev kestab 17. detsembri hommikutundideni.



Beethovenile pühendatud erikava saab Klassikaraadios kolmapäeval alguse soovisaatega kell 12.15, kui kolme tunni jooksul ootavad saatejuhid Johan Randvere ja Nele-Eva Seinfeld kuulajate muusikasoove ja mõtteid Beethoveni teemal telefonil 611 4285 või e-posti aadressil klassika@err.ee. Soovisaade avaldab kell 13 ka kuulajate lemmikpala Beethovenilt, sest juba mitu nädalat on inimesed Klassikaraadio kodulehel aktiivselt hääletusel osalenud. Hääletamine sulgub 15. detsembri õhtul.



Kolmapäeval kell 19 algab Klassikaraadios Beethoveni öö, mil 12 tunni vältel kõlab valik Beethoveni parimaid teoseid. Musitseerivad Paavo Järvi, Daniel Barenboim, Alice Sara Ott, Jacqueline du Pre, Theodor Sink, Kalle Randalu, Ian Bostridge, Antonio Pappano, Vide Frang, Nicolas Altstaedt, Daniel Lozakovich jt.



Beethoveni pidustuste ülemaailmne kulminatsioon on 17. detsembri õhtul kell 21.20 maestro Daniel Barenboimi ja tema orkestri West-Eastern Divan Orchestra kontsert helilooja sünnilinnas Bonnis. Kontserdi vahendab mitukümmend tele- ja raadiojaama üle kogu maailma, nende hulgas Klassikaraadio.

Beethoveni Öö eriprogramm 16. detsembril

Kell 19: Beethoveni tšellosonaadid

Esitavad Theodor Sink ja Kalle Randalu. Kontsert toimus Estonia kontserdisaalis 8. novembril 2020.



Kell 21: Beethoven 250, 6. osa

Saatesari Ludwig van Beethoveni elust ja loomingust. Autor on Tiia Järg.



Kell 22: Beethoveni Sümfoonia nr 3 "Eroica"

Teose esitavad Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ja Paavo Järvi (Sony Classical 2008).



Kell 23: Beethoveni laulud

Esitavad Ian Bostridge, Vilde Frang, Nicolas Altstaedt ja Antonio Pappano (Warner Classics 2020).



Kell 00: Beethoveni viiulikontsert

Beethoveni ainsas sooloviiulile loodud kontserdis soleerib Daniel Lozakovich (Deutsche Grammophon 2020).



Kell 01: Beethoveni sonaadid

Saksa-Jaapani pianist Alice Sara Ott mängib Beethoveni kaks suurt C-duuris sonaati: nr 3 ja nr 21 "Waldstein" (Deutche Grammophon 2010).



Kell 02: Beethoveni Sümfoonia nr 5 ehk "Saatuse sümfoonia"

Teose esitavad Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ja Paavo Järvi (Sony Classical 2008).



Kell 03: Beethoveni tšellosonaadid

Tšellosonaate ja variatsioone esitavad Jacqueline du Pré ja Daniel Barenboim (Warner Classics).



Kell 04: Beethoveni "Diabelli variatioonid"

Beethoveni kõige mastaapsema variatsioonitsükli esitab pianist Daniel Barenboim (Erato 2016).



Kell 05: Beethoveni Missa Solemnis: "Sanctus" ja "Agnus Dei"

Kõlavad katkendid Beethoveni hilise loomingu mastaapsest kooriteosest.



Kell 05.30: Beethoveni Sümfoonia nr 9 Esitavad Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ja koor, solistid ning dirigeerib Paavo Järvi (Sony Classical 2008).