Anne Veesaar magistriõpingutest: unistasin Pirogovi pargis õlle joomisest

"Kuidagi tundus, et ma jään maha. Ma jään noortest ja elust maha, ma jään sellest rongist maha, kui ma ei omanda arvutis nii palju tegemisi, nagu ma nüüd seoses selle õppetööga olen pidanud omandama," rääkis Veesaar "Vikerhommikus" õpingute tagamaadest.

Esialgu põdes ta ka veidi, mida kursusekaaslased mõelda võivad. "Vähe sellest, et ma olin neist kõigist kolm korda vanem, ma läksin ju kahe karguga, sest mul oli olnud väike remont oli olnud ja siis ma ei saanud saanud teistmoodi käia kui kahe kargu abil. Ma ei kujuta ette, mismoodi nemad mind vaatasid – tuleb mingi mutt siia ja veel kahe karguga, kuidas ta mõtleb üldse siin koolis käia?" meenutas Veesaar esimest koolipäeva.

Tegelikult tekkis tal aga kursusekaaslastega koheselt hea läbisaamine ning üheskoos mängitakse näiteks Aliast ja käiakse Toomemäel jalutamas. "Me jõudsime Pirogovi pargis ühe õlle juua, mis oli minu unistus – kui mina lähen üliõpilaseks, siis sel lubatud ajal ma pean Pirogovi pargis selle õlle jooma. Mitte et ma väga suur õllesõber oleksin, see on teisejärguline, aga Pirogovi park ja see rituaal ja et üliõpilastele on lubatud ja et just seal ja teatud ajal – see on tehtud," rääkis Veesaar.

Praegu Veesaar aga kursusekaaslastega ühiseid tegevusi teha ei saa, sest koroonapandeemia tõttu on käimas distantsõpe ja suurtes seltskondades kogunemised on ohtlikud. "Meie osakonda oli kõige lihtsam panna distantsõppele. Tuhat korda lihtsam kui näiteks arstidel. Ma ei kujuta ette, mismoodi õppetöö seal toimub. Või siis näiteks kehakultuurlased – mängivad korvpalli läbi Zoomi või? Ma ei kujuta ette. Meil on lihtsam, püsime kodus oma ingliskeelseid teadusartikleid lugedes, millest ma mitte midagi aru ei saa. Ka eestikeelseid on väga keeruline lugeda, sest teadusartiklitel on see uduindeks nii kohutavalt kõrge. Nagu meie peaministri juttudes on vahel see ududindeks, see on võrreldav teadusartiklitega," sõnas Veesaar.

Ohtralt lugemist ja muid kodutöid oli aga ka enne distantsõpet. "Ma olen pidanud väga palju õppima ja minul kulub kindlasti tuhat korda rohkem aega kui noortel, kellele ma võin vanaema olla seal kursusel või äärmisel juhul ema," lisas ta.

Kraadi omandamine pakub Veesaarele ka tööalaselt uusi võimalusi. "Ma ei usu, et see minu elus nüüd midagi väga kardinaalselt muudab, aga ma võin töötada kuskil muuseumis, korraldada laulu- ja tantsupidusid, produtseerida etendusi, linnahallis muusikale ellu äratada jne," ütles Veesaar.