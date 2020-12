Pedigree avaldas digitaalselt albumi "Funeral Child"

"Olen alati öelnud, et minu meelest pole mõtet uut albumit välja anda, kui ta su enese jaoks pole eelmisest parem. "Funeral Child" on pika puuga parem meie kõikidest eelnevatest albumitest," sõnas bändi eestvedaja Holden Bonne Laamann.

"Tiit Pähnapuu on koos Andreas Johandi ja Mikk Kerneriga teinud ajalugu. Ma ise aitasin ainult veidi kaasa. Nähtamatud taustajõud nagu Magnus Andre ja Karl Korts on teinud väga proffi tööd, kohati on nende panust sellesse plaati isegi keeruline hoomata. Loodame maailma kiirele paranemisele, et saaks ka "Funeral Childi" laivis presenteerida," jätkas ta ja lisas, et uuel plaadil on olemas Pedigreele alati omane elektrooniline sügavus.

Albumit Bandcampist soetades tuleb kaasa kaks remixi, mida mujal kuulata ei saa. "Funeral Child" ilmub CD formaadis 21.detsembril.