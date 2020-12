Kogu keha tätoveerida plaaniv naine: see on sama kindel kui jõulude tulek

Praegu on tal tätoveerimata veel 30 protsenti oma kehast. Selles, et ta ka selle osa oma kehast tätoveeritud saab, on ta pea sama kindel kui see, et tulevad jõulud.

"Enam tagasiteed ei ole. Puhtalt lehelt enam alustada ei saa. Kas kõik või mitte midagi."

Kokku on tal kulunud oma tätoveerimisele seitse aastat. Esimese tätoveeringu tegi ta 32-aastaselt ja see sessioon kestis üheksa tundi. Tätoveerija oli talle tollal öelnud, et tavaliselt tulevad inimesed küll tema juurde väikese libilika või roosiga.

Raudsepp kinnitas, et see ei ole ühe hetke emotsioon. "Ma ei ole selline uisapäisa otsustaja asjades, mis puudutavad minu keha. Mida rohkem ma ennast vaatan ja mida aeg edasi läheb, seda rohkem ma endale meeldin," tunnistas Raudsepp.

"Ma märkan iga jumala päev oma tätoveeringuid ja ma ei kahtle mitte sekundiks ka. Mulle need tõesti väga meeldivad. Ma olen selle üle väga õnnelik, et ma ei ole teinud mitte ühtegi veinipudeli taga tehtud otsust."



Kõigi tema tätoveeringute katusteema on tegelikult elu ja surm ja need tätoveeringud on läinud talle maksma väga palju raha. "Üks korralik Ameerika auto oleks olemas."

Ta märkis, et kui ta ostaks endale selle raha eest kalli Gucci koti, siis seda ta ei kannaks iga kostüümiga, aga tätoveeringuid ta kannab iga kostüümiga. "See on valikute küsimus."

Järgmiseks on Raudsepal plaan ära tätoveerida oma puusad, lisaks on ta veel ruumi alaseljal ja vasakul jalal. Kogu Raudsepa keha saab tätoveeritud tema sõnul ajaks, kui koroona on läbi, ta on piisavalt raha kogunud ja ta saab endale seda lubada. Nägu ta siiski tätoveerida ei plaani.

"Korra olen mõelnud, et kui kunagi peaks midagi juhtuma, et ma jään oma juustest ilma või midagi, siis võib-olla midagi teen."