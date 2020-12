EKA moetudeng töötas välja rõivamaterjali, kus kulumisel on oma osa

"Ma tahtsin luua struktuure, kus aeg saaks oma osa ja hoida kaduvust au sees, sest me viskame tihti oma riided ära, kui need hakkavad kuluma ehk ma panin kulumise juba rõivasse," selgitas Kanemägi.

Tegemist on niidiga, mis sulab vees ja seda kasutatakse moedisainis ajutiseks ühendamiseks. "Ta on nagu abimaterjal, aga mina kasutan teda kudumis."

Praegu on vaja Kanemäel tegeleda veel tootearendusega. "Ma tahan vaadata, kui palju või kui vähe võiks seda kasutada, et ta päris ära ei lagune." Ta tahab teha katseid, kas seda oleks võimalik nt viltida, et ta oleks vastupidavam.

"Mul on pikk tee minna, aga ma olen väga elevil, et kuhu ma sellega jõuan."

Põhjadena kasutab ta naturaalset villakiudu, mis Pupparti sõnul teatud määrani iseennast puhastab. "Me saame teda tuuldumise ja hingamise abil taastada."

"Ma tahangi näha, et mis juhtub, kui meil on need lahtised silmused ja need natukene hargnevad, siis võib-olla see ei olegi nii halb asi," märkis Kanemägi.