Laste pühadeprogramm toob tele-ekraanile Sipsiku ja kapten Morteni

Pühade lasteprogrammi filmikava pärliks on kodumaise filmi "Sipsik" oodatud tele-esilinastus. Kaltsunukk Sipsik ärkab ETV ekraanil ellu 27. detsembril ja kordusena pakub ETV2 filmi vaadata aasta viimasel päeval, 31. detsembril. Sipsiku jõudmisest raamatukaante vahelt filmi pajatab saamislugu, mida ETV näitab jõululaupäeva hommikul.



"Sipsiku" filmis kõlas ka hulk toredaid laule, mis nüüd jõuavad erisaatena ETV2 ekraanile. Mõned neist filmi ei mahtunud ja mõned kirjutati suisa juurde, et saaks kõlada suurepärane Sipsiku laulude kontsert. Värskes kontserdisaates astuvad 30. detsembril üles Ewert Sundja bändiga, Jan Uuspõld, Elo-Mirt Oja, Eliise Mööl, Piret Krumm, Elisabet Reinsalu ja Ott Sep



Sipsiku seiklusi teatrilaval näitab ETV2 veel enne filmi tele-esilinastust 24. detsembril. "Sipsik ja vana aja asjad" on muusikaline lavastus, kus peaosades mängivad Külli Teetamm ja Andero Ermel. Dramatiseering Leino Rei ja Kati Kivitar, lavastaja ning kunstnik Kati Kivitar, helilooja Katri Rebane.

"Kapten Morten lollide laeval" Autor/allikas: Kaader filmist



Sipsiku tegemistega laste pühadeprogramm ei piirdu. Jõululaupäeval näitab ETV koguperefilmi "Unustatud jõulud" ja 3. jaanuaril tele-esilinastub lustlik animaseiklus "Kapten Morten lollide laeval". ETV2 toob esimest korda tele-ekraanile mängufilmi "Lumekuninganna" (27.12) ja animafilmi "Tigu ja vaal" (28.12).



Pühade ajal on oodata kohtumisi ka mitmete seniste lemmikutega nagu Pettson ja Findus, Viplala, Lotte ja ta sõbrad, Buratino ja teised.



Lisaks rõõmustab detsembri vältel Lasteekraan.ee jõulukalendriga, kus 24. detsembrini avaneb iga päev uus vahva lugu. Koos Raadioteatri ja lasteajakirjaga Täheke valitud lugusid esitavad armastatud näitlejad.