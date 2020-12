Galerii ja video: "Jõulutunnelit" veavad tänavu Katrin Viirpalu ja Margus Saar

Saates leidub ikka nii head muusikat kui ka kosutavaid kohtumisi. Seekord toetatakse saate abil kogutud annetustega Hille Tänavsuu vähiravifondi "Kingitud elu".

Fondi tegevjuht Katrin Kuusemäe rääkis "Terevisioonis", et käesolev aasta on olnud pingeline ja kriitiline, kuid nad on hakkama saama. "Taotlusi on palju," sõnas Kuusemäe ja nentis, et abivajajate vanus muutub järjest nooremaks.

"Jõulutunneli" annetustelefonid on juba avatud:

900 4005 - 5 eurot

900 4010 - 10 eurot

900 4050 - 25 eurot