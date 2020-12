Mari Jürjens oma esimesest plaadist: ma polnud ennast kunagi lauljana näinud

Muusik ja näitleja Mari Jürjens tunnistas, et oma lauludega publiku ette astumine on tema jaoks tänuväärne ja arendav kogemus, kuna esimese plaadi ilmumiseni oli ta ennast ikka pigem viiulitüdrukuks pidanud.

Laulude loomine on Mari jaoks väga suur rõõm ja nauding. "Kui mingisugune kipitav, pikalt oma aega oodanud mõte või tunne, mille kirjapanek tooks mulle kergendust, lõpuks sünnib ja saab lauluks, siis see on ikka väga suur rõõm," rääkis ta saates "Hommik Anuga".

Peagi saab kümme aastat päevast, mil ilmus Mari Jürjensi esimene plaat "22", mis muutis tema elu oluliselt. "Ma ei olnud ennast kunagi lauljana näinud," sõnas Mari, kes siiani pidas ennast pigem viiulitüdrukuks. "22" tuli tähtsa aastapäeva puhul nüüd välja ka vinüüli kujul.