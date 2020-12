Galerii: pühadeajal näeb ETV-s kontserti "Jõul"

Esiettekandes kõlas kontserdil Margo Kõlari "Pirita missa" uus versioon kammerkoorile, kammerorkestrile ja orelile. Teos põhineb Vello Salo eestindatud liturgilisel tekstil ning oli algselt kirjutatud ühehäälsena Pirita kloostri jumalateenistuste tarbeks.

Traditsioonilistest jõululauludest esitati eesti keeles mitmeid tuntud lugusid, nagu "Oh kuusepuu", "Üks roosike on tõusnud", "Jõulukellad", "Karjased, oh öelge meile", "Püha öö" jpt. Orelil musitseeris Kadri Toomoja.

Kontserti kandis üle Klassikaraadio.

Kontsert jõuab täismahus ETV eetrisse 23. detsembril kell 21.30 ja 26. detsembril kell 14.30 ETV2-s.

ETV saates "Kaunimad jõululaulud" 27. detsembril kell 18.00 esitavad koor ja orkester Tõnu Kaljuste juhatusel jõululaule kontserdilt "Jõul". Saate režissöör on Erle Veber, helirežissöör Kaspar Karner, produtsendid Ruth Alaküla ja Karmel Killandi.

Tõnu Kaljuste, Eesti Filharmoonia Kammerkoor ja Tallinna Kammerorkester on aastaid ühiselt kontserte andnud ja neid on pärjatud paljude rahvusvaheliste auhindadega. Neid on kutsutud esinema paljudele lavadele Austraaliast Põhja-Ameerikani, sh New Yorgi Carnegie Halli, Pariisi Filharmooniasse, Hamburgi Elbphilharmonie'sse jm. Tõnu Kaljuste on oma salvestiste eest pälvinud Grammy-auhinna, ICMA (rahvusvahelise klassikalise muusika auhinna), Diapason d'Or'i jm. Eesti Filharmoonia kammerkoor valiti hiljuti lisaks aastate jooksul võidetud plaadiauhindadele BBC Music Magazine'i kümne parima koori hulka maailmas. EFK, TKO ja Tõnu Kaljuste ühiselt salvestatud CD-plaat Arvo Pärt "Da pacem" on pälvinud Grammy-auhinna.