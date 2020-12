Luukas Kristjan Ilves: mul on EKRE-ga palju jagatud väärtusi, aga maailmavaade on teine asi

Luukas Kristjan kasvas lapsena kolmes keelekeskkonnas, rääkides korraga nii eesti-, inglise- kui ka saksa keelt. Erakordselt hea eesti keele andis talle enda sõnul kahe aasta pikkune periood, mil elas Eestis ja käis 5.-6. klassis ka siin koolis. "Tegelikult mu suurim mahajäämine keelepruugis oli see, et ma ei osanud väga hästi ropendada," naeris ta saates "Hommik Anuga". "Ajateenistuses 11 kuu jooksul ma õppisin selle päris korralikult ära."

Ameerikast innustas teda Eestisse tagasi tulema soov panustada riiki, mis viimase 30 aasta jooksul on enda jaoks nii palju ära teinud. Lisaks tundis ta selgelt, et kui 21-aastasena pikemalt siia tule, siis jääbki riik selliseks kohaks, kus võib-olla suvistamas käia, kuid ta pole siinse ühiskonna liige.

Oma pooleteise-aastast poega Wilfredi püüab Luukas Kristjan samuti õpetada kolmes keeles suhtlema. Ema ja isaga suhtleb ta eesti- ja inglise keeles ning lisaks õpetab teda venelasest lapsehoidja.

Pole vabandust mitte poliitikat teha

Eesti 200 liikmena tunneb Luukas Kristjan, et tal pole vabandust poliitilises protsessis mitte osalemiseks. "Meil on tekkinud kunstlik vastasseis nende vahel, kes tahavad tervikuna pirukat suuremaks kasvatada ja nende vahel, kes mõtlevad seda olemasolevat pirukat ümber jagada," sõnas ta. "Need ei tohiks tegelikult teineteisele vastanduda riigis, mis on väike, kus meie ainus loodusvara on ajud. Ainus viis, kuidas me selle piruka suuremaks kasvatame, ongi läbi investeeringu inimestesse ja see on investeering kõikidesse inimestesse."

Oma isa Toomas Hendrik Ilvese kõrvalt on Luukas näinud poliitika sisemist poolt ja seda, kui palju haiget see võib teha. "Elus ei ole riskivabasid tegevusi. Mulle tundub, et see valu, mis võib mulle sündida, kui ma ei tegele sellega, kui Eestist need head unistused ei realiseeru, on suurem kui see valu, mille osaliseks ma võin saada tehes poliitikat," arvas ta.

Väärtus ja maailmavaade

Mõeldes praegusele seisule Eesti poliitikas, ütles Luukas Kristjan, et tema arvates tuleks eristada sõnu väärtus ja maailmavaade. "Räägitakse väärtuste konfliktist ja erinevast maailmavaatest. Ma tegelikult usun, et pea kõikidel erakondadel ja poliitikutel Eestis on tegelikult samad väärtused," rääkis Ilves, et head plaanid on tegelikult enamikel sarnased. "Ma ütlen julgelt, et mul on EKRE-ga ja EKRE valijatega palju jagatud väärtusi. Aga maailmavaade on hoopis teine asi," sõnas ta selgitades, et maailmavaade on pigem sinu pilt reaalsusest. "Milline see maailm on, milles sa neid väärtusi realiseerid, missugused on reeglid ja need realiseerimise viisid. Kindlasti ka arusaam sellest, kuidas tänapäeva maailm toimib, on EKRE-l väga erinev sellest, mis on Eesti 200-l või ka näiteks sotsidel."

Luukas Kristjani arvates oleks hea, kui ühiste väärtusteni jõudmisest räägitaks natuke rahumeelsemalt. See ei tähenda, et alati peab kõiges üksmeelel olema.