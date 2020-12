Victor Crone ja Stig Rästa tähistavad sõpruse viiendat aastapäeva jõulutuuriga

Head sõbrad Victor Crone ja Stig Rästa pole juba üle aasta teineteist näinud, kuid nüüd on Victor tagasi Eestis ja plaanib koos Stigiga väikest jõulutuuri.

Victor põdes Rootsis ka koroonat, kuid tunneb nüüd ennast hästi. "Olin neli päeva kõrge palavikuga voodis," tunnistas ta saates "Hommik Anuga".

Laulja sõnul ei kanta Rootsis endiselt kuigi palju maske, kuid nüüd on valitsus asunud ka seal karmimaid piiranguid rakendama. "Lõpuks peavad ka rootslased koju jääma," lisas ta.

Jõulud on Victor otsustanud aga Eestis mööda saata ja veedab need Stigi juures. Oma kodus Rootsis on tema perekond erinevalt eestlastest juba aastaid kasutanud plastikust jõulupuud.

Oma jõulukontsertidel plaanivad mehed laulda nii eesti-, inglise- kui ka rootsi keeles. Stig tunnistas, et tavaliselt ei möödu ükski kontsert "Stormi" ja "Yesterday" lugudeta.