Muusik FKA Twigs süüdistab Shia LaBeofi vaimses ja füüsilises ahistamises

Süüdistuse kohaselt sõitsid FKA Twigs ja Shia LaBeof pärast 2019. aasta valentinipäeva Los Angelese suunas, kui näitleja roolis hoolimatult käitus, turvavöö lahti päästis, ähvardades avarii teha, kui naine ei tunnista oma armastust tema vastu, kirjutab The New York Times.

Muusiku sõnul olid nad tagasiteel väikeselt reisilt kõrbesse, kus ta ärkas ühel ööl selle peale, et mees kägistas teda. Ühes bensiinijaamas palus ta end autost välja lasta ja võttis oma kotid, kuid mees solvas teda, karjus ta peale naist vastu autot surudes ning sundis ta tagasi sõidukisse.

See bensiinijaama intsident mängibki keskset rolli süüasjas, kus FKA Twigs süüdistab 34-aastast LaBeofi füüsilises ja emotsionaalses vägivallas. Korduv ahistav muster ilmnes nende lühikese, ligi aasta väldanud suhte jooksul.

Asja avalikuks toomisega soovib muusik enda sõnul juhtida tähelepanu ahistajatele, kellel väliselt on justkui kõik olemas.

Näitleja jaoks on tegemist juba teise tüdruksõbraga, kes teda ahistavas käitumises süüdistab. "Mul pole võimalik kellelegi öelda, kuidas mu käitumine neid ennast tundma pani," ütles mees New York Times'ile saadetud kirjas, kus ta tunnistas oma alkoholismi ja agressiivse käitumise probleeme. "Ma olen vägivaldselt käitunud nii iseenda kui ka ümbritsevate suhtes juba aastaid. Mul on ajalugu haiget tegemises inimestele, kes mulle kõige lähemal seisavad. Mul on sellepärast piinlik ja palun vabandust nende ees, kellele valu olen põhjustanud."

Kohtutoimikust võib ka välja lugeda, et LeBeof nakatas naist teadlikult suguhaigusesse.

FKA Twigs, kelle tõeline nimi on Tahliah Debrett Barnett, tunnistas hiljem, et hirmutav on anda maailmale teada koduvägivallast oma suhtes. Samas lisas, et veel hirmutavam on võimalus mitte rääkida, kui jääb teadmine, et oleks võinud aidata päästa kellegi elu sarnases olukorras.