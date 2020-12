Selgusid TUJA 2021 programmi pääsenud koosseisud

8. detsembril said jazzmuusikud ja kontserdikorraldajad kokku jazzklubis Philly Joe's, et valida demovooru saadetud lugude hulgast välja TUJA 2021 festivali programmi pääsevad kollektiivid.

Žürii üksmeelel pääsesid Eesti vanima traditsiooniga noorte jazzmuusikute festivali TUJA 2021 programmi järgmised koosseisud: B!anca, TamTam, Pennar & Friends, Maris Pihlap, Hommage, Neon FIr, Karl Tammaru Trio.

Festivali peakorraldaja Maris Aljaste ütles, et ühist pimekuulamise formaati katsetati teadaolevalt festivali kontekstis esimest korda. Pimekuulamise erilisuseks on see, et žürii teab demosid kuulates vaid iga pala nime, nii esitajad kui ka nendega seonduv taustinformatsioon jääb anonüümseks. "Muidugi on Eesti nii väike, et tõenäosus, et mõni žüriiliige tunneb ära noore muusiku hääle või instrumendikäsitluse, jääb siiski alles," arvas Aljaste.

Pimekuulamise žüriisse kuulusid Anne Erm, Raivo Tafenau, Vaiko Eplik, Anna Pärnoja, Maian-Anna Kärmas, Pille Lukin-Kangur, Janno Trump, Pent Järve, Reigo Ahven, Holger Marjamaa ja Lauri Kadalipp.

Žüriiliige Vaiko Eplik pimekuulamisest: "Leidsin pimekuulamisest ohtralt kõrvarõõmu. Meeldivalt eklektiline valik. Korduvalt tabasin end mõttelt, et see valik toimiks väga hästi iga-aastase kogumikuna, mida kuulaks korduvalt ja suure mõnuga. Kostus kõike - trubaduuridest kosmilise rokini, palju meeldivaid hääli, kaelamurdvaid harmooniaid, mis mõjuvad siiski kaasahaaravalt ja vähemalt kolm nime panin endale kõrvataha kirja, et uutel lemmikutel ka edaspidi silma peal hoida."

Festival TUJA 2021 viib jazzmuusika mitmetesse Eesti linnadesse traditsiooniliselt märtsikuu esimesel nädalal, 2.–7. märtsil 2021.