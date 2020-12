Grete Lõbu täitis oma pikaaegse unistuse

"Ma olen kogu aeg vaadanud neid videoid, kus inimesed sõidavad rabajärvedel ja mööda jõgesid. Liuglevad uiskudel. Mul ei ole see õnnestunud, sest ma ei ole piisavalt julge, et üksi uiskudega minna võõras kohas jõe või järve peale, või ei ole olnud piisavalt jõge või järve, mis on kinni külmunud või on see lume alla jäänud," selgitas Lõbu "Ringvaates".

Sel nädalal aga pärast paari ööd ja päeva külmakraade olid aga rabalaukad piisavalt jääs, et Lõbul õnnestus oma unistus Kõrvemaa retkejuhi Sven Luksi juhendamisel teoks teha.