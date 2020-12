Reklaamitootja: ettevõtted müüvad tänapäeval toote asemel emotsiooni

"Ringvaate" otsestuudios oli külas reklaami- ja filmitootja Münchhausen Productionsi juht Nikolai Mihailišin, kes rääkis, kuidas on reklaami funktsioon tänaseks võrreldes varasemaga muutunud. Ta tõdes, et tootemüügi asemel on fookuses hoopis emotsiooni ja väärtushinnangute edasiandmine.

"Reklaam ei ole tänapäeval üldse enam puhas tootemüük. Pigem müüakse emotsiooni ja väärtushinnanguid oma klientidele. Lugude rääkimine on kõige lihtsam viis anda edasi seda, mida üks või teine ettevõte üritab edasi kanda."

Doc Morrise jõulureklaam "Take Care", mille Münchhausen Productions tegi Eestis ja Eesti näitlejate osalusel:

Enam kui kahe minuti pikkused ja omaette looga reklaamid nagu eeltoodu ei ole aga Mihailišini sõnul mõeldud tegelikult üldse teles näitamiseks.

"Need on peamiselt mõeldud viral content'ina ja inimeste pehmete väärtushinnangute peale vajutamisele, kus sa võtadki kätte ja hakkad seda jagama seepärast, et sulle läheb see lugu korda. Rahvusvahelises plaanis on see üsna levinud, aga Eesti brändid seda väga palju teinud ei ole või on teinud seda tagasihoidlikumalt."

"Sa lähed kinno ka otsima mingisugust elamust, mida sa tahaksid justkui ise läbi elada. Selliseid samasuguseid maailmu tahavad ka brändid rääkida ja luua, et eristuda ühest või teisest küljest, kuigi mingis kontekstis nad muutuvad aina sarnasemaks. Aga ikkagi üritatakse inimesteni viia universaalseid sõnumeid," selgitas Mihailišin.

"Ringvaade" vaatas koos Mihailišiniga üle ka valiku tänavustest teistest jõulureklaamidest.

Coca-Cola

John Lewis

Amazon