Video: "Terevisioonis" jagati kuuseehtimise nippe

Värvivalikul on Joonase sõnul oluline jälgida seda, et värvid lähtuksid kas harmooniast või kontrastist. Näiteks võib kasutada klassikalisi jõuluvärve ehk kuldset, punast, rohelist ja valget. Sel aastal on Joonase sõnul aga eriti moes just pastelsed toonid ja n-ö härmatunud värvus.

Kuuseehteid tuleks Joonase sõnul osta kolmes suuruses – suured, keskmised ja väiksed. Kõige suuremad ehted peaksid olema domineeriva värviga ja need tuleb kuusele paigutada kõige esimesena.

Lisaks näidati saates, kuidas kaunistada küünlajalgu ja kuidas teha mandalast inspireeritud lauakaunistus.