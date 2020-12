Karl Sirelpuu: kui tavaolukorras müüb bänd kontserdile 400 piletit, siis nüüd vaid 100

Suurem osa artiste on otsustanud koroonaviiruse leviku tõttu kontsertide andmises pausi pidada, ent on ka neid, kes terviseameti soovitusi järgides siiski laval olles publikuga näost kohtuvad. Vardja sõnul jäetakse kontserte lisaks tervislikele kaalutulustele ära ka seetõttu, et piletimüügi numbid oleksid lihtsalt niivõrd väiksed.

"Mõni kontserdikorraldaja on mulle öelnud, et kui sa müüd päevas viis kuni kümme piletit, oled Piletilevi TOP10-s sees," rääkis Vardja R2 "Hommikus!".

"Ütleme, et kui see bänd tavaolukorras müübki 400 või 500 piletit, siis ma arvan, et see olukord praegu on nii, et need piletimüügid on seal 100-150 kandis," lisas Sirelpuu.

Huvi kontsertidel käia on tegelikult inimestel olemas, aga ettevaatlikkus sunnib neid siiski koju jääma.

"Rahva huvi iseenesest on kõigile nendele asjadele olemas. Ma arvan, et igal normaalsel aastal kõik need üritused toimuksid superhästi, aga see aasta kõigi oma veidrustega on täpselt niimoodi, et näha on, et seda huvi on, inimesed küsivad, aga selle ostuni ei jõuta," sõnas Sirelpuu.

"Huvi on kindlasti olemas. Ega inimestel ei kao ju ära kultuuritarbimise soov. Aga kui need numbrid, mida me kõik vähemalt silmanurgast iga hommik näeme, on nii suured, siis see hirm lõpuks tapab selle asja ära," lisas Vardja.

Kontsertide ärajäämine tähendab aga ka seda, et kontserdikorraldajad on mõneks ajaks tööta.

"Kui meil on kontsertkohad ja kontsertkorraldajad, kes oma tööd ei saa üldse teha ja kes peavad, ma kardan, paratamatult midagi muud hakkama tegema, kas nad pärast üldse tahavad tagasi tulla selle juurde, mida ei ole ärilises mõttes aasta aega teha saanud?" arutles Vardja.

"Tuleb mõista seda, et üks kontsert, kus võib olla esineb kolm inimest, annab tööd omakorda 30 inimesele," lisas Sirelpuu.

Millal olukord paremaks läheb, ei oska keegi kindlalt öelda. "Eks me üritame hakkama saada ja nagu ma ütlesin, see olukord võimaldab mingeid muid võimalusi enda jaoks avada. Olgu see näiteks muusika paigtamine filmidesse või reklaamidesse. See on mingi asi, mille me oleme ette võtnud. Vähemalt minu tunnetus on see, et enne maikuud siin suurel skaalal midagi juthuma ei hakka," sõnas Sirelpuu.