Filmi "Jõulud džunglis" kaadritagused hetked avaldati videona

Filmivõtted toimusid Indoneesias ning võtteperioodi dokumenteeriv kaadritagune videolõik paljastab, kuidas džunglis lumesadu tekitati.

"Märkasime, et džunglis on kõrged puud, millel rippusid pikad puuvillase sisuga kuprad. Kogusime paraja hulga neid vilju kokku ja lasime tõstuki ja ventilaatori abil valgetel kiududel langeda justnagu lumi. Nii saavutasime efekti justkui sajaks lund nii, et see tundub ka usutav ja loogiline," rääkis filmikunstnik Katrin Sipelgas.

Videost näeb ka, millised eksootilised rekvisiidid kasutusele võeti ja kuidas näitlejatele kogu keha katvad tätoveeringud maaliti.

Lisaks leiab videost viiteid sellele, millised seiklused lapsi džunglis ees ootavad ja kuidas Indoneesia hõimurahvas hingede päeva tähistab.

Režissöör Jaak Kilmi kogupere seiklusfilmi on kinos vaatamas käinud juba ligi 10 000 kinosõpra.