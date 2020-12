"Tähtede sõda" saab mitu uut kõrvalsarja, Darth Vaderina naaseb Hayden Christensen

Sarjas "Obi-Wan Kenobi" naaseb "Tähesõdade" tegevuspaika Darth Vaderi rollis Hayden Christensen, kes tegi kaasa filmides "Star Wars: Osa II - Kloonide rünnak" ja "Star Wars: Osa III - Sithi kättemaks", kirjutab Consequence of Sound.

"Obi-Wan Kenobi" tegevus toimub kümme aastat pärast "Sithi kättemaksu" tegevusaega, mistõttu ei mängi Christensen enam Anakin Skywalkerit, vaid Darth Vaderit.

Hayden Christensen returns as Darth Vader, joining Ewan McGregor in OBI-WAN KENOBI. The Original Series begins 10 years after the dramatic events of Revenge of the Sith, and is coming to #DisneyPlus. pic.twitter.com/9WR2npRUkk — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Töös on aga ka mitmeid teisi "Tähtede sõja" maailmas toimuvaid sarju. Näiteks valmib filmile "Rogue One" eellugu "Andor", mis jutustab Cassian Andorist, keda kehastab Diego Luna. Sari jõuab Disney+ platvormile 2022. aastal.

Põgusalt mainiti koosolekul ka Justin Simieni ("Dear White People") tehtavat sarja "Lando", mille peategelane on Lando Calrissian. Ei ole veel teada, kas sarjast valmib animeeritud versioon või mitte.

Lisaks teatati, et Leslye Headland ("Russian Doll") töötab sarja "The Acolyte" kallal. Sarja kirjeldatakse kui müsteeria-trillerit, mis viib vaataja vabariigi kõrgaja lõpuperioodi, mida iseloomustavad kahtlased saladused ja tumedate jõudude esile kerkimine.

Oodata on ka mitut animasarja. Näiteks jõuab vaatajateni "A Droid Story", kus R2-D2 ja C-3PO töötavad koos uue kangelasega, aga ka lühifilmidest koosnev "Star Wars: Visions".

Animasarjana valmib ka "Star Wars: The Bad Batch", mille esimesi kaadreid saab näha siit:

A sneak peek at Star Wars: The Bad Batch, an all-new animated Original Series from Lucasfilm Animation, coming soon to #DisneyPlus pic.twitter.com/V0jQc4XNIe — Star Wars (@starwars) December 10, 2020

Valmimas on ka kaks "The Mandaloriani" spin-off sarja "Ahsoka" ja "The Rangers of the New Republic" ning kaks uut filmi. Ühe neist teeb Patty Jenkins ja see kannab pealkirja "Star Wars: Rogue Squadron". Teise filmi, millel veel pealkirja ei ole, teeb Taika Waititi.