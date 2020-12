Abielupaar avas reisilt toodud Buddha kujudest näituse

Epp ja Madis Eelmaa on abielupaar, kelle üks hobi on Buddha kujude kogumine. Kujudest on nüüd Tallinna linnamuuseumis ka näitus avatud.

"Ega me alguses ei mõelnud teadlikult mingi kollektsiooni moodustamise peale, vaid ikkagi need tekstiilid ja need kujud me ostsime need ikkagi oma koju," rääkis Epp "Ringvaates" ja lisas, et nende lemmiksihtkoht on Birma, kus neil on juba välja kujunendu ka kindlad kohad, kust kujusid hankida.

"Kui me üldse ostame kujusid, eelkõige kui me Buddkasid ostame, siis me vaatame nende nägu. See peab olema lahke, see peab meid kõnetama," selgitas Epp ja lisas, et enamasti on nad kujud seljakottides koju tassinud.

Epp kogub lisaks Buddha kujudele aga ka portselanist lõikelaudu ja Madis värvilisi karahvine. Portselanist lõikelauad jäid Epule silma aastaid tagasi, kui ta eBayst üht serviisi otsis. "Neid tundus seal väga palju olevat, ma võiksin mõned endale osta, mõtlesin ma," meenutas Epp, kellel nüüd on kodus umbes pooltuhat lõikelauda. Arvu poolest ei jää kuigi palju alla ka Madise karahvinid.

"Ega kohta loomulikult enam ei ole. Tegelikult asju juurde osta enam eriti ei tohiks. Kogu täieneb nüüd väga aeglaselt," sõnas Epp.

Tallinna linnamuuseumis saab Epu ja Madise kogule pilgu peale heita aasta lõpuni.