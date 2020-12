Saara Nüganen pidi vaid tunniga uue rolli omandama: see oli ikka ekstreemne

Nüganen meenutas "Ringvaates", et ta oli parajasti õhtusesse proovi minemas, kui Vanemuise teatri draamajuht Tiit Palu talle helistas ja ütles, et Jääger ei ole endiselt oma koroonatesti tulemust teada saanud. Palu küsis, kas tuleks tunni pärast algav "Pangaröövi" etendus ära jätta või oleks Nüganen nõus Jäägerit asendama.

Nüganen võttis väljakutse vastu ning grimmitoolis istudes anti talle ka tekstiraamat ja näidati lavastuse videot. Varasem kokkupuude tal "Pangarööviga" peaaegu et puudus – ta oli vaid septembris käinud esietendust vaatamas.

"Probleem oli ka selles, et mina ei tea nende tegelaste nimesid. Ma ei tea, milline näitleja keda mängib. Loen Sam ja siis hüüad üle Vanemuise, et kes siin Sami mängib. Ei tea ju üldse, kellega sa pead rääkima laval, kellega sa pead suhtlema," rääkis Nüganen ja lisas, et kui ta ühe etenduse videot nägi, läks tal pilt selgemaks.

Lavale võttis ta tekstiraamatu igaks juhuks kaasa, ent kuna ta mängis lavastuses sekretäri, õnnestus tal tekstiraamat kuidagi rolliga siduda ja mitmed vaatajad ei saanudki aru, et tavalises olukorras tegelase käes pabereid ei oleks.

Nüganen nentis, et mõned pisivead tulid ka sisse, kuid üldises pildis see midagi ei mõjutanud. "Ühe lavale mineku ja sealt tuleku ma jätsin lihtsalt vahele," meenutas ta.

"Tunniajase etteteatamisega on ikka ekstreemne. See on ikka eriline," tõdes ta ja lisas, et imestab isegi, et ta rolli ikkagi ära tegi.