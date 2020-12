Rõõm isiklikus elus tõi Aneti muusikasse vunki juurde

Laulja Anett tõdes, et on viimasel ajal rõõmus olnud, mistõttu on tema uues albumis rohkem vunki kui tema varasemas loomingus.

"Iga artisti muusika peegeldab üsna hästi seda, mis temas toimub. Ma arvan, et mina olen viimasel aastal märksa rõõmsam olnud, kui kaks aastat tagasi," rääkis Anett "Vikerhommikus" ja täpsustas, et on leidnud aega enda sisse vaatamiseks ja sisimas justkui koju jõudnud.

Uus album "Morning After" sündis Võsul, kus asub Aneti maakodu, kuhu ta eriolukorras linnakärast eemale põgenes. "Paar nädalat hiljem ma otsustasin, et vist on aeg teha väike elumuutus. Ma pakkisin end linnas kokku, andsin korteri ära ja kolisin Võsule," rääkis Anett.

Kuigi suures plaanis on koroonapandeemia endaga mitmeid probleeme tulnud, on Anett isiklikus plaanis selle ajaga rahul. "Väga isiklikus plaanis on see tõesti idüll. Mul on väga hea meel, et kõik on niimoodi läinud," sõnas Anett uuele elukohale, plaadile ja iseendaga veedetud ajale viidates.

Albumil kõlavad lood on kõik inglise keeles, sest just selles keeles tunneb Anett end kirjutades vabamalt. Kord proovis ta aga ka eesti keeles kirjutada. "Ma tegin kaasa ühes Red Bulli projektis, kus anti 48 tundi igale artistile kirjutada oma osa ühes loos. Red Bull Hit Express. See lugu pidi olema eestikeelne, mulle anti ette meloodia ja ma pidin kirjutama eestikeelsed sõnad sellele ja selle sisse laulma. Ma ütlen, et paras pähkel oli," meenutas Anett.

Detsembris pidi Alexela kontserdimajas toimuma Aneti senise karjääri suurim kontsert, mis nüüd aga koroonaviiruse leviku tõttu hoopis maisse lükkus. "See oleks pannud sellele aastale, sellele plaadile ja sellele pikale protsessile nii ilusa ja väärika punkti. Aga samas tõesti, ma arvan, et natuke ootmist ja võib olla me saame veel murevabamalt, rõõmsamalt ja ägedamalt seda teha," ütles Anett.