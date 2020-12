Tuuli Rand oli algul kindel, et teda Eesti Laulule ei valitud

"Siis kui Normet oli veel puldis, siis me saime teada enne, kas me saime edasi või ei. Ta ikkagi helistas sulle päeval väga pidulikult: "Tere, kuidas läheb?" Kõigepealt rääkis tükk aega jamajuttu ja siis ütles, et kuule, sa said Eesti Laulule ka. Aga nüüd siis Tomi ei tee seda, tuleb välja," rääkis Rand R2 "Hommikus!".

Ta lisas, et uuris siis ka Kristel Aaslaiult, kas Rahula on talle helistanud, ent ka Aaslaid polnud Gram-of-funi loo osas telefonikõnet saanud.

"Natuke ikka küll korraks tõmbas masendusse ära. See aasta on muusikute jaoks olnud väga väga karm, oleme ausad. Nii tühja aastat ma nägin viimati, ma arvan, Otsa kooli esimestel aastatel. Ikkagi muusikuna on väga karm ja vähemalt see Eesti Laul toob natukenegi valguskiirt," rääkis Rand.

Õhtul vaatas ta aga "Ringvaadet", et teada saada, kes siis ikkagi "Eesti Laulule" pääsesid ja oli väga üllatunud, kui nii Gram-of-funi kui ka enda nime kuulis.

"Siis tuli teisena Kristel ja siis ma juba filmisin, ma olin mingi ah mis toimub, sa said! Jõudsin talle juba sõnumi kirjutada ja siis tulin mina ja ma mõtlesin et ah mis toimub?!" meenutas Rand oma esimesi emotsioone.

Rand lisas, et ta on rõõmus, et ka Gram-of-fun Eesti Laulule pääses, sest Kristeliga on nad head sõbrad.

"Kõik arvavad, et me oleme konkurentsis, aga üldse ei ole. Mul on väga hea meel, kui tal läheb hästi ja ma olen täiesti kindel, et tal on hea meel, kui mul läheb hästi," sõnas ta.