"Jõulutunneli" annetusliinid avatakse 14. detsembril

"Vähiravifond ei saanud sel aastal nii palju raha koguda, kui palju tal oli vaja teha väljamakseid. Seda vajakajääki me nüüd püüame klapitada," rääkis "Jõulutunneli" saatejuht Margus Saar.

Koos temaga juhib saadet ka Katrin Viirpalu, kelle sõnul saates rekordsummasid taga ei aeta. "See ei ole sprindi distantsi jooksmine, et tekiks hasart, et ohoh nii palju raha, eelmine aasta oli nii palju ja nüüd tahaks selle summa üle lüüa. Ei," ütles Viirpalu ja lisas, et sel aastal on paljud inimesed töö kaotanud, mistõttu on paljude rahaline olukord tavapärasest keerulisem.

Saates teevad muusikat mitmed tuntud lauljad ning oma loo räägivad abi saanud vähihaiged. "Nad räägivad oma kogemusest, mõnes mõttes võib olla ka meeleheitest aga ikkagi ka vastupanust ja lootusest," sõnas Saar.

Üheskoos tegid Saar ja Viirpalu "Jõulutunnelit" esimest korda 2004. aastal. Esimene heategevuslik "Jõulutunnel" läks aga eetrisse 1999. aastal. "Sügisel oli meie kavas sari "Tunnel". See rääkis lastest – tänavalastest, paljulapseliste perede lastest, nende sotsiaalsest toimetulekust. Mõtlesime, et teeme jõulukuul lõpetuseks ühe heategevussaate ja nii sündis "Jõulutunnel", kus kogusime raha paljulapseliste perede lastele spordi- ja vaba aja veetmise vahendeid – suusad, kelgud jne," meenutas Saar.

Aja jooksul on aga kogutud raha ka näiteks haruldasi haigusi põdevate laste toetuseks ja insuliinipumpade jaoks. "Võib olla ongi mõnes mõttes läinud elu Eestis kogu aeg edasi ja "Jõulutunnel" peab ka otsima uusi vajakajäämisi," rääkis Saar.

Tänavu on heategevusprogrammiga liitunud ka ETV+, kus saadet juhib Andrei Titov.

"Jõulutunneli" annetustelefonid on:

900 4005 5 eurot

900 4010 10 eurot

900 4050 25 eurot