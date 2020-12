Elina Nechayeva avaldas prantsuskeelse singli

"Dans mes reves" inspiratsiooniallikaks on unenäod. "Igal ööl näen kaasahaaravate süžeedega värvikaid unenägusid ning unedes läbielatud emotsioonid ja tunded on nii tugevad, et tihtilugu kummitavad nad mind veel terve päeva," selgitas Elina singli sünnilugu.

"Mõnikord näen maailma, mis on täis armastust, harmooniat ja ilu ning sulgedes õhtuti silmad, tahaksin sinna kanduda veel ja veel. Läbi prantsuskeelse teksti ja meloodiliste käikude tahan ma edasi anda ülevad tunded ja emotsioonid, mida on unistades võimalik läbi elada," rääkis ta.

"Dans mes reves" tuleb ettekandele ka Elina Nechayeva jõuluturneel, mis hakkab 14. detsembril. Kokku toimub 11 kontserti üle Eesti.