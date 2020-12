Peeter Oja: telehuumori puhul ei tasu peljata, et kellelegi tehakse liiga

Maalehele antud intervjuus ütles Oja, et tema tele-ekraanil tegelikult teravust ei pelga ja usub, et ETV püüab ehk olla liigagi erapooletu.

Näitleja arvates sõltub kõik saatest. "Kui see on omaette show, siis sa võid ikka omaenda emotsioone ka välja näidata. Kui see on AK-taoline asi, siis ma muidugi eeldan, et diktor või saatejuht on nii armuline, et austab ka televaatajat, kes oskab ise mõelda," selgitas ta.



"Telehuumori puhul ei tasu üldse peljata, et kellelegi tehakse liiga või keegi solvub, see juhtub nagunii!" on Peeter Oja kindel.