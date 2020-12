Elmo Nüganen Melchiori-filmidest: mul pole nii kerget filmitegemise protsessi varem olnud

Elmo Nüganen kinnitas, et mäletab hästi esimest võttepäeva, kus ühel hetkel mõistis ta, et nüüd läks see nii-öelda Melchiori uks lahti. "Aga see ei juhtunud kohe, see juhtus küll esimeses episoodis, aga umbes tunni aja pärast," tõdes ta ja tõi välja, et sel hetkel ei kartnud näitleja enam mängida. "Selles hetkest kadus hirm täielikult ära."

Kuigi korraga filmiti kolme Melchiori-filmi, siis on Nüganeni sõnul protsess palju lihtsam, kui sa oled ise stsenaariumi kirjutamise juures olnud. "Ma olin ise üks stsenaariumi autoritest," kinnitas ta ja tõi välja, et talle on tehtud küll pakkumine lavastada ka veel järgmist kolme filmi, kuid ta pole veel lõplikku otsust teinud. "Eks need esimesed kolm filmi otsustavad, kas on mõtet, et sama režissöör jätkab."

"Mul pole nii kerget filmitegemise protsessi olnud," nentis Nüganen ja lisas, et nende filmigrupis oli 215 inimest, kellest minimaalselt oli igapäevaselt kaasatud umbes 50 inimest. "Massistseenides oli 700 inimest ja näitlejaid oli kokku 66," mainis ta.