"Kohv+" tähistas 1000. saate verstaposti

1000 saadet tähendab 100 000 minutit eetriaega, üle 7000 külalise ja lugematu arv uudiseid, muusikat, intervjuusid ja nalju.

Just "Kohv+" saatega läks ETV+ esmakordselt 2015. aasta septembris eetrisse. Kuigi ülekandemeeskond on pidevas vaheldumises, on algusest peale "Kohv+" juures olnud saatejuht Jelena Solomina, peatoimetaja Julia Sokol ja toimetaja Mihhail Malkin.

Saatejuht Andrei Titov meenutas, et esmakordselt juhtis ta "Kohv+" saadet 2016. aasta 1. aprillil, kui naljapäeval vahetati meeskond "Sinu õhtu" tegijatega ära. "Elu näitas, et igas naljas on terake tõtt," lisas Titov, kes asus püsivalt hommikul inimesi äratama sama aasta septembris.

Aastate jooksul on juhtunud nii tehnilisi äpardusi, sisse maganud külalisi kui ka ootamatut selgumist, et vestluskaaslane ei valdagi vene keelt.

Jelena Solomina sõnul on viis aastat ja 1000 saadet möödunud suisa lennates. Kõige raskemad ajad jäävad tema arvates kindlasti nii kanali kui ka saate käivitamise aega.

Kuna nii Andrei Titov kui ka Jelena Solomina peavad praegu viibima karantiinis, juhivad sünnipäevanädalal saadet vaheldumisi Artur Tjulenev ja Aleksandr Hobotov.

"Kohv+" on ETV+ eetris argipäeva hommikutel kell 7.20.